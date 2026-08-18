Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Bosanski reprezentant prihaja v Premier League

Newcastle, 18. 08. 2026 11.20 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Š.Z.
Amar Dedić

Bosanski nogometaš Amar Dedić se seli v eno najboljših nogometnih lig na svetu. 24-letnik bo v prihodnje nosil dres Newcastle Uniteda, ki je za njegove usluge Benfici odštel približno 35,9 milijona evrov. Reprezentant Bosne in Hercegovine je z angleškim klubom podpisal petletno pogodbo.

Amar Dedić
Amar Dedić
FOTO: AP

Bosanski reprezentant Amar Dedić je podpisal petletno pogodbo s premierligašem Newcastle Unitedom, ki je za njegove usluge njegovemu nekdanjemu klubu Benfici odštel približno 35,9 milijona evrov.

"To je poseben občutek in res velika čast zame, da sem se pridružil Newcastle Unitedu," je ob prestopu povedal Dedić in dodal: "Res sem vesel, da sem tukaj, in komaj čakam, da začnem igrati za klub in neverjetne navijače."

Newcastle United
Newcastle United
FOTO: AP

24-letnega bočnega branilca bo v Newcastlu znova vodil trener Matthias Jaissle, s katerim je leta 2023 pri Red Bull Salzburgu osvojil naslov avstrijskega prvaka.

"Dedić je igralec, ki ga poznam res dobro, saj sem z njim delal že v Avstriji in od takrat spremljam njegovo kariero," je ob prihodu Dedića dejal Nemec in dodal: "V našo ekipo bo prinesel tako obrambne kot napadalne lastnosti, kar ustreza slogu nogometa, ki ga želimo igrati."

Amar Dedić Primer League Newcastle United

Naključje? Neymar prva 'žrtev' novega pravila v Braziliji

Moskisvet.com Kdo je Bosanka, ki je osvojila srce nogometaša? Zaradi nje bo navijal za Bosno in Hercegovino
24ur.com Celjani pripeljali še enega novinca, Nemanič na Slovaško
24ur.com S Celjani osvojil državni naslov, sedaj se bo preizkusil v Bolgariji
24ur.com Po Harisu Vučkiću se v Domžale vrača tudi Dejan Lazarević
24ur.com Zvezda z Lillom, Dinamo z Genkom, obeta se tudi slovenski dvoboj
24ur.com Norija v Stožicah: Slovenci po težkem boju proti Srbom do vozovnice na Kitajsko
Priporoča
  • Parkside garden 1
  • Parkside garden 2
  • Parkside garden 3
  • Parkside garden 4
  • Parkside garden 5
  • Parkside garden 6
  • Parkside garden 7
  • Parkside garden 8
  • Parkside garden 9
  • Parkside garden 10
  • Parkside garden 11
  • Parkside garden 12
  • Parkside garden 13
  • Parkside garden 14
  • Parkside garden 15
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Ronaldo in Georgina prvič po poroki v javnosti, pozornost so pritegnili tudi otroci
Če se bo rodil poleti, je to eno najlepših imen za dečka
Če se bo rodil poleti, je to eno najlepših imen za dečka
Dvojno veselje v kraljevi družini: Ena od dvojčic poimenovana po kraljici
Dvojno veselje v kraljevi družini: Ena od dvojčic poimenovana po kraljici
Ljubezen in tehnologija: kako ohraniti povezanost v digitalni dobi
Ljubezen in tehnologija: kako ohraniti povezanost v digitalni dobi
zadovoljna
Portal
Pozabite na bele superge, to bo glavni trend jeseni
Dnevni horoskop: Ribe iščejo potrditev, strelci si želijo več sreče v ljubezni
Dnevni horoskop: Ribe iščejo potrditev, strelci si želijo več sreče v ljubezni
Tara Zupančič razkrila, kakšna je bila Milena Zupančič za zaprtimi vrati
Tara Zupančič razkrila, kakšna je bila Milena Zupančič za zaprtimi vrati
Pozabila je kopalke, sledilci pa niso mogli odvrniti pogleda
Pozabila je kopalke, sledilci pa niso mogli odvrniti pogleda
vizita
Portal
Kaj se zgodi, če vzamete zdravilo s pretečenim rokom trajanja?
Plesen na siru: jo lahko samo odrežete ali mora v smeti?
Plesen na siru: jo lahko samo odrežete ali mora v smeti?
Kako zahodnjaška prehrana spodbuja tveganje za kolorektalnega raka
Kako zahodnjaška prehrana spodbuja tveganje za kolorektalnega raka
Zakaj se po 60. letu nekateri hitro postarajo, drugi pa ne?
Zakaj se po 60. letu nekateri hitro postarajo, drugi pa ne?
cekin
Portal
Zaradi bratove izdaje je izgubila vse. Po 15 letih je doživela nepričakovan preobrat
Nekoč simbol svobode, danes breme? Vse več ljudi se zavestno odpoveduje avtomobilu
Nekoč simbol svobode, danes breme? Vse več ljudi se zavestno odpoveduje avtomobilu
Plača ali varnost? Raziskava razkriva, zakaj ljudje danes zapuščajo službe
Plača ali varnost? Raziskava razkriva, zakaj ljudje danes zapuščajo službe
Za delovne zvezke tudi več kot 100 evrov, četrtošolcem letos brezplačno
Za delovne zvezke tudi več kot 100 evrov, četrtošolcem letos brezplačno
moskisvet
Portal
Vladimir Kličko po smrti igralke prekinil molk: 'Bila je pomemben del mojega življenja'
Tega gumba v avtomobilu večina voznikov nikoli ne uporablja
Tega gumba v avtomobilu večina voznikov nikoli ne uporablja
Nekoč sta si razdelili olimpijsko zlato, danes uživata ob morju
Nekoč sta si razdelili olimpijsko zlato, danes uživata ob morju
Dopust brez partnerice: samostojnost ali tihi beg iz razmerja?
Dopust brez partnerice: samostojnost ali tihi beg iz razmerja?
dominvrt
Portal
S čistilnim alkoholom previdno: tem površinam se raje izognite
Pelargonije ne cvetijo? Trije naravni pripravki, ki jih poznajo izkušeni vrtnarji
Pelargonije ne cvetijo? Trije naravni pripravki, ki jih poznajo izkušeni vrtnarji
Sprehod po razkošnih domovih Zendaye: Zasebnost kot ključni dejavnik
Sprehod po razkošnih domovih Zendaye: Zasebnost kot ključni dejavnik
Veterinarji opozarjajo: nekateri psi zelo težko prenašajo glasne ljudi
Veterinarji opozarjajo: nekateri psi zelo težko prenašajo glasne ljudi
okusno
Portal
Poletni jedilnik za ves dan: 3 preproste in zdrave ideje, ki jih boste z veseljem ponovili
Trik, ki osvaja splet: za najboljši toast ne potrebujete masla
Trik, ki osvaja splet: za najboljši toast ne potrebujete masla
Mislite, da dobro kuhate? Karim Merdjadi opozarja, kaj manjka domačim kuharjem
Mislite, da dobro kuhate? Karim Merdjadi opozarja, kaj manjka domačim kuharjem
Najlažji recept za domačo paradižnikovo omako za ozimnico
Najlažji recept za domačo paradižnikovo omako za ozimnico
voyo
Portal
Jurski svet: Padlo kraljestvo
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Love Island Adria
Love Island Adria
V modrino
V modrino
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897