Bosanski reprezentant prihaja v Premier League

Bosanski reprezentant Amar Dedić je podpisal petletno pogodbo s premierligašem Newcastle Unitedom, ki je za njegove usluge njegovemu nekdanjemu klubu Benfici odštel približno 35,9 milijona evrov.

"To je poseben občutek in res velika čast zame, da sem se pridružil Newcastle Unitedu," je ob prestopu povedal Dedić in dodal: "Res sem vesel, da sem tukaj, in komaj čakam, da začnem igrati za klub in neverjetne navijače."