Bosanski reprezentant prihaja v Premier League

Bosanski reprezentant Amar Dedić je podpisal petletno pogodbo s premierligašem Newcastle Unitedom, ki je za njegove usluge njegovemu nekdanjemu klubu Benfici odštel približno 35,9 milijona evrov.
"To je poseben občutek in res velika čast zame, da sem se pridružil Newcastle Unitedu," je ob prestopu povedal Dedić in dodal: "Res sem vesel, da sem tukaj, in komaj čakam, da začnem igrati za klub in neverjetne navijače."
24-letnega bočnega branilca bo v Newcastlu znova vodil trener Matthias Jaissle, s katerim je leta 2023 pri Red Bull Salzburgu osvojil naslov avstrijskega prvaka.
"Dedić je igralec, ki ga poznam res dobro, saj sem z njim delal že v Avstriji in od takrat spremljam njegovo kariero," je ob prihodu Dedića dejal Nemec in dodal: "V našo ekipo bo prinesel tako obrambne kot napadalne lastnosti, kar ustreza slogu nogometa, ki ga želimo igrati."
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