Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Novi junak v BiH: gre pobiralec žog na SP?

Zenica, 07. 04. 2026 14.32 pred 2 urama 1 min branja 8

Avtor:
M.D.
Afan Čizmić

Bosna in Hercegovina še vedno proslavlja veliko zmago svoje nogometne reprezentance nad Italijo in uvrstitev na svetovno prvenstvo. Medtem ko so pri italijanski nogometni zvezi trener in vodilni možje za velik neuspeh že plačali kazen z odpovedjo, pa v BiH slavijo svoje junake. Eden od njih je nepričakovano postal mladi pobiralec žog Afan Čizmić.

Bosna in Hercegovina je pred tednom dni v Zenici presenetila "veliko" Italijo in se prvič po letu 2014 uvrstila na veliko tekmovanje. Poleg Edina Džeka, Esmirja Bajraktarevića in Kerima Alajbegovića se je na seznamu junakov velike zmage znašel tudi 14-letni pobiralec žog Afan Čizmić.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zakaj junak? Ker je bil mladenič tako drzen, da je vratarju azzurrov Gianluigiju Donnarummi pred izvajanjem odločilnih enajstmetrovk "ukradel" list, na katerem so bili zapisani podatki o bosansko-hercegovskih izvajalcih enajstmetrovk. Na njem je bilo napisano, s katero nogo strelci izvajajo enajstmetrovke in v katero smer najpogosteje usmerijo žogo.

Nič hudega sluteči Donnarumma je list med enajstmetrovkami zaman iskal, mladenič pa ga je nekaj ur pozneje s ponosom razkazoval lokalnim novinarjem. Bosanci so bili zelo zbrani, saj so uspešno izvedli vse strele z bele točke. To naj bi storil zato, ker je po njegovem pričevanju enako želel storiti italijanski vratar, ki naj bi želel ukrasti podoben seznam, ki je bil pripravljen za vratarja Bosne. Zdaj želijo številni ljubitelji nogometa v Zenici mladeniča, ki je postal "maskota" reprezentance, poslati z nogometaši v ZDA.

KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
tavbix
07. 04. 2026 16.34
Še noben znastvenik ni dobil toliko medijske pozornosti... Kam so šle naše vrednote???
Odgovori
+1
1 0
Sir Oliver
07. 04. 2026 16.28
Bolano.
Odgovori
+1
1 0
Tičfirič
07. 04. 2026 16.27
Balkan. Junak si če si lopov
Odgovori
+1
1 0
FreedomMan
07. 04. 2026 16.26
Dunnarumma je ukradel 15 minut igre z zavlačevanjem, en list papirja je malenkost.
Odgovori
0 0
Emyy
07. 04. 2026 16.15
Slovenski komentarji so zakon💪
Odgovori
0 0
Sir Oliver
07. 04. 2026 16.13
Bolano.
Odgovori
0 0
jozefStefan
07. 04. 2026 15.39
Fair play po balkansko. Narobe svet!
Odgovori
+2
3 1
Teleport
07. 04. 2026 15.29
V Bosni si junak če nekaj ukrades
Odgovori
+5
6 1
bibaleze
Portal
To se zgodi v možganih, ko otroci gledajo TikTok vsak dan
Čudovit izlet, ki bo navdušil otroke in starše
Račun za telefon jo je šokiral: kriv Roblox
zadovoljna
Portal
Slovenka navdušila z iskrenim nasmehom in šalom v živahni barvi
Izbranka Jana Plestenjaka presenetila z novo frizuro
Vdova Hugha Hefnerja se je ponovno poročila
vizita
Portal
Detoks diete: zakaj so še vedno hit – in zakaj znanost pravi, da ne delujejo tako, kot obljubljajo
Občutek osamljenosti je bolj nevaren kot to, koliko smo dejansko sami
Strokovnjaki opozarjajo: težava se začne veliko prej, kot se pokaže
cekin
Portal
Premagajte tremo na odru z nasvetom Boruta Pahorja
Igor Koprivnikar: Ne gradimo zgolj poslov, ampak partnerstva
S tem lahko znižate vrednost stanovanja za nekaj 10.000 evrov
moskisvet
Portal
Nagradna igra: Vstopnica za FNC 29
Kdo je Offset? Slavni raper po streljanju v bolnišnici
To se sinovi naučijo od očeta: 5 vsakdanjih lekcij, ki oblikujejo značaj
dominvrt
Portal
Odpravite rdeče pršice pri kokoših s preprostimi triki
Ste po nesreči obarvali belo perilo? Preprost trik s kisom lahko reši težavo
Kako ustaviti mačko, da ne opravlja potrebe v vašem vrtu
okusno
Portal
Super ideja, kako porabiti potico
Hitri piškoti, ki izgledajo čudovito: popolni za pomlad in praznike
3 pogoste napake, ki pokvarijo francosko solato
voyo
Portal
Kmetija
Air
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1633