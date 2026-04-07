Novi junak v BiH: gre pobiralec žog na SP?

Bosna in Hercegovina je pred tednom dni v Zenici presenetila "veliko" Italijo in se prvič po letu 2014 uvrstila na veliko tekmovanje. Poleg Edina Džeka , Esmirja Bajraktarevića in Kerima Alajbegovića se je na seznamu junakov velike zmage znašel tudi 14-letni pobiralec žog Afan Čizmić .

Zakaj junak? Ker je bil mladenič tako drzen, da je vratarju azzurrov Gianluigiju Donnarummi pred izvajanjem odločilnih enajstmetrovk "ukradel" list, na katerem so bili zapisani podatki o bosansko-hercegovskih izvajalcih enajstmetrovk. Na njem je bilo napisano, s katero nogo strelci izvajajo enajstmetrovke in v katero smer najpogosteje usmerijo žogo.

Nič hudega sluteči Donnarumma je list med enajstmetrovkami zaman iskal, mladenič pa ga je nekaj ur pozneje s ponosom razkazoval lokalnim novinarjem. Bosanci so bili zelo zbrani, saj so uspešno izvedli vse strele z bele točke. To naj bi storil zato, ker je po njegovem pričevanju enako želel storiti italijanski vratar, ki naj bi želel ukrasti podoben seznam, ki je bil pripravljen za vratarja Bosne. Zdaj želijo številni ljubitelji nogometa v Zenici mladeniča, ki je postal "maskota" reprezentance, poslati z nogometaši v ZDA.