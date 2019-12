Bosna in Hercegovina po vozovnico za Euro 2020 z Bajevićem

Nogometna zveza Bosne in Hercegovine se je iskanja zamenjave za Roberta Prosinečkegalotila takoj po koncu kvalifikacij za Euro 2020, ki jih je reprezentanca končala na četrtem mestu v skupini J. Pred njo sta na lestvici končali tako Italija in Finska, ki sta se uvrstili na evropsko prvenstvo, kot tudi Grčija na tretjem mestu.

BIH

Še vedno pa ima BiH priložnost, da se na EP uvrsti prek dodatnih kvalifikacij Lige narodov, kar bo glavni cilj 71-letnega Dušana Bajevića. Njen prvi nasprotnik bo Severna Irska, v primeru zmage pa bo nato o uvrstitvi na EP odločal še dvoboj z zmagovalcem obračuna med Slovaško in Irsko.

Bajević se je v trenerske vode vrgel takoj po koncu igralne kariere leta 1983, ko se ga je že držal vzdevek "Princ z Neretve". Sprva je prevzel Velež iz svojega rodnega Mostarja, kasneje pa je bil trener številnih grških klubov in za kratek čas med 2007 in 2008 tudi Crvene zvezde. Zanj bo to prvi preizkus na reprezentančni klopi.

LESTVICA

PARI