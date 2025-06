Bosna in Hercegovina zadnji pravi test za slovenske nogometaše

Slovenci so pred dnevi v nekoliko spremenjeni zasedbi zmagali v Luksemburgu z 1:0, pri čemer je svoj prvi reprezentančni zadetek dosegel Tamar Svetlin. "Ni bilo posebne treme, vsekakor pa ni bila vsakdanja tekma, saj še nisem igral za reprezentanco. Čisto drugače je kot klubska tekma. Ekipa me je dobro sprejela, ko pa daš še zadetek, si še samozavestnejši in je vse skupaj veliko lažje," je povedal Svetlin.

Poudaril je, da so še kako koristile evropske preizkušnje, s Celjem se je namreč prebil v četrtfinale konferenčne lige in tako igral proti številnim kakovostnim tekmecem. "Veliko dajo takšne tekme, dajo ti zavedanje, da si sposoben igrati na tej ravni. Ekipe tam so močnejše kot v naši ligi, to pa za samozavest pomeni ogromno. Tudi glede psihične priprave si potem na teh tekmah mirnejši in z boljšimi odločitvami," je pojasnil Svetlin, ki še ne ve, ali bo znova dobil priložnost v začetni enajsterici.