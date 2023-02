Bosta United in Barcelona ponovila poslastico, kdo od velikanov se bo poslovil?

V četrtek nas čaka povratni obračun play-offa za preboj v osmino finala Lige Evropa. V Španiji smo videli kar štiri zadetke, in sicer po dva na vsaki strani. Za domače sta zadela Alonso in Raphinha, za goste pa Rashford in Kounde z avtogolom. Na kultnem Old Traffordu bodo domači privrženci rdečih vragov zagotovo pripravili peklensko vzdušje, odlična forma nogometašev, predvsem Marcusa Rashforda, pa bo še dodatna začimba na zelenici. Na drugi strani naj bi pri Kataloncih manjkala tako poškodovani Pedri kot tudi Gavi, ki je prejel že tri rumene kartone v evropskih tekmovanjih v letošnji sezoni.

icon-expand Pedri si je na prvi tekmi v Barceloni poškodoval mišico na desni nogi. FOTO: AP

Spektakel, ki sta ga pripravila Barcelona in Manchester United v play-offu za osmino finala Lige Evropa, zagotovo napoveduje poslastico tudi na povratnem obračunu. V četrtek se bosta na Old Traffordu pomerila evropska velikana, ki skrbita, da je to tekmovanje še kako primerljivo z elitno Ligo prvakov. Obe strani gresta v obračun visoko motivirani, neodločen izid iz prve tekme (2:2) pa napoveduje težko bitko za napredovanje. Kateri od klubov bo zaključil letošnjo evropsko pot? Strtateg domačih je v sredo stopil pred novinarje in posredoval nekaj novic o svoji ekipi ter razkril, da bosta tako Antony kot tudi Harry Maguire na razpolago. Martial na tokratni tekmi še ne bo zaigral.

icon-expand Gavi in Raphael Varane FOTO: AP

Eriku Ten Hagu se je na tiskovni konferenci pridružil tudi Raphael Varane, ki je spregovoril o vzdušju v klubu in pričakovanjih pred četrtkovim obračunom: "Mislim, da smo v zadnjem mesecu zelo napredovali. Smo zelo samozavestni, kar se odraža tudi v naši igri, vzdušje na tekmi bo zagotovo zelo napeto. Toda obvladati moramo svoja čustva, biti mirni in verjeti vase. Naš cilj je premagati ekipo, kot je Barcelona, gre za velik izziv, toda priložnost je prava." Dotaknil se je tudi prvega obračuna na Camp Nouu: "Po mojem mnenju je bila prva tekma proti Barceloni zelo dobra, če ne vrhunska. Raven igre je bila na nivoju in tudi rezultat je bil na koncu ugoden. Lahko bi sicer dosegli več zadetkov, a smo kljub vsemu na igrišču igrali korektno."

Nizozemec Ten Hag je spregovoril o tem, kaj sta s sirom Alexom Fergusonom razpravljala med nedavnim srečanjem ob večerji. V torek je namreč na družabnih omrežjih zaokrožila fotografija, ki so jo privrženci rdečih vragov z navdušenjem pozdravili. "Njegova podpora mi ogromno pomeni. Uživam v pogovorih z ljudmi, ki premorejo toliko znanja in izkušenj. Želi pomagati. Manchester United je njegov klub, zato mu je tako predan. Želi nam samo najboljše. Zares je bil prekrasen večer," je o druženju z legendarnim trenerjem povedal Nizozemec.

