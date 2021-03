Bosz dobil nogo, Leverkusen prevzel trener reprezentance U18

Bosz (na fotografiji) je v Leverkusen prišel leta 2018, potem ko je hitro zapustil klop Borussie Dortmund. Prej je eno leto vodil tudi Ajax in z njim igral v finalu Lige Evropa.

Pri Bayerju so v izjavi za javnost še zapisali, da pod taktirko novega trenerja Hannesa Wolfamerijo na preobrat in mesto v Evropi naslednjo sezono. Peter Boszje na trenersko klop Bayerja iz Leverkusna sedel leta 2018 in klub lani uspešno vodil v 1. Budesligi, saj je s petim mestom ob koncu sezone le za las ostal brez uvrstitve v elitno Ligo prvakov.

To sezono je dobro začel, zadnji slabi rezultati pa so klub potisnili na šesto mesto prvenstvene razpredelnice.

Wolff, sicer trener nemške reprezentance do 18 let, je sprejel ponudbo do konca sezone.