Botafogo do prve zmage, Porto in Palmeiras brez golov

Ob Parizu so s tremi točkami v skupni B začeli tudi igralci Botafoga. V prvem polčasu sta za Brazilce zadela Jair (28.) in Igor Jesus (44.), edini zadetek za ameriško ekipo, ki je igrala na domačem stadionu v Seattlu, je v 75. dosegel Cristian Roldan .

V New Yorku sta se Palmeiras in Porto razšla 0:0. Takšen je bil končni izid tudi uvodnega dvoboja, ko sta prvenstvo odprla egiptovski Al Ahly z Nejcem Gradišarjem in Inter Miami z Lionelom Messijem. V skupini A so tako po uvodnem krogu vse ekipe pri eni točki in brez golov.

Na prvenstvu bo sicer od Slovencev poleg Gradišarja in Oblaka sodeloval tudi Marcel Ratnik. Njegov Al Ain iz Združenih arabskih emiratov bo v skupini G igral proti Juventusu, ta obračun ga čaka v noči na četrtek, Manchester Cityju in Wydadu.