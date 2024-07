Mariborčani se iz Bolgarije vračajo z minimalnim zaostankom

V prvem krogu evropskih kvalifikacij so Celjani upravičili vlogo favorita in na gostovanju pri estonskih prvakih slavili s 0:5, nogometaši Brava pa so na domačih tleh presenetljivo klonili proti valižanski ekipi Connah's Quay Nomads z 0:1. Mariborčani z žrebom niso imeli toliko sreče, saj pred njihovim gostovanjem v bolgarskem Plovdivu izrazitega favorita ni bilo.

V uvodnih minutah so varovanci Anteja Šimundže pokazali, da si želijo pred povratnim obračunom v Ljudskem vrtu priboriti čim boljše izhodišče, kljub dobri otvoritvi tekme pa so prvi zapretili domačini. Po predložku Ivelina Popova je bil v kazenskem prostoru vijoličastih najvišji Anthony Ujah, prišel do strela z glavo in ob pomoči prečke premagal Ažbeta Juga.

Nogometaši Maribora so se po prejetem zadetku hitro pobrali in se osredotočili na iskanje izenačujočega zadetka. Tega so dočakali v 19. minuti, ko je iz velike razdalje sprožil Pijus Širvys in premagal Matveija Igonena, ki je ob strelu litovskega reprezentanta slabo posredoval in žogo spustil v svojo mrežo.