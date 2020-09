Brahim Diaz k AC Milanu, pestro tudi na slovenski 'tržnici'

Po nekaj dneh v Milanu, kjer je že prestal vse zdravniške preglede in tudi testiranja na okužbo z novim koronavirusom, je 21-letni Brahim Diazpodpisal pogodbo s tamkajšnjim prvoligašem AC Milanom. Napadalni vezist, ki po prestopu iz Manchester Cityja v Madridu ni dočakal prave priložnosti, bo v rdeče-črnem dresu igral do junija 2021, a italijanski velikan ne bo imel možnosti odkupa njegove pogodbe. To po poročanju dnevnika ASkaže na to, da imajo pri Realu še vedno velike načrte z nekdanjim mladim španskim reprezentantom.

Paljk se vrača v Novo Gorico, Palčič pa v Koper

In še petkov pogled na slovenske zelenice:Matic Paljkje s slovenskim nogometnim prvoligašem Gorico sklenil pogodbo, ki ga na novogoriški Športni park veže do konca sezone 2020/21, so zapisali na spletni strani ND Gorica. Dvaindvajsetletni Koprčan, ki je lani kot posojen nogometaš ljubljanske Olimpije igral za Gorico, se tako vrača v novogoriški športni park kot polnopravni član "vrtnic". Paljk je za Gorico v lanski sezoni zbral 12 nastopov, najbolje pa se znajde na položaju levega bočnega branilca.

Gorica v prvem krogu Prve lige Telekom Slovenije ni igrala, saj je bila tekma z Olimpijo prestavljena. V drugem krogu so Novogoričani z 1:4 v Ljubljani izgubili proti Bravu. Povratnik v elitno slovensko nogometno ligo Koper pa je podpisal pogodbo s 27-letnim bočnim nogometašem Matej Palčičem, so potrdili na klubski spletni strani. Palčič je na Bonifiki pred petimi leti že igral, nato pa leta 2015 odšel v Maribor.

Kasneje se je Palčič preizkusil še v tujini. Leta 2018 je odšel na Poljsko k Wisli, nazadnje pa je bil član moldavskega Šerifa iz Tiraspola. Palčič, tudi nekdanji mladi reprezentant Slovenije, je s Koprčani podpisal dveletno pogodbo. V karieri je v Prvi ligi Telekom Slovenije doslej odigral 119 tekem, na katerih se je med strelce vpisal osemkrat.

Dragan Lovrić poslej na Fazaneriji

Nogometni prvoligaš Mura je pripeljal novega igralca na položaju osrednjega branilca. Mura je podpisala triletno pogodbo s 24-letnim hrvaškim branilcem Draganom Lovrićem. To bo tretji klub letos za v Splitu rojenega Lovrića, ki je bil od začetka leta najprej član hrvaškega drugoligaša Dugopolje, nato pa je poleti prestopil v bosansko-hercegovski Zrinjski iz Mostarja, kjer je pred nekaj dnevi prekinil pogodbo.

Za 24-letnikom iz Kaštele je že zanimiva karierna pot. Po dopolnjenem 18. letu starosti se je preselil v italijansko Catanio. Kot član sicilijanskega kluba je bil posojen še v italijanske klube Akragas, Empoli in Alessandrio. V vmesnem obdobju je bil pol leta član HNK Šibenik.