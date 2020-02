Braithwaite: Če bi bil nogomet religija, bi bil Messi bog

Martin Braithwaite je pred dnevi prispel na Camp Nou iz Leganesa, kjer je igral zadnjih šest mesecev. Danski napadalec je v pogovoru za klubsko televizijo med drugim dejal, da so ga novi soigralci lepo sprejeli medse in da komaj čaka nedeljski 'el clasico' pred polnimi tribunami Santiaga Bernabeua . "To je ena od tistih tekem, za katere treniraš in živiš celo življenje. Sam sem dobil to možnost, da ga doživim od blizu in komaj čakam, da se vse skupaj začne. To bo posebno doživetje," je pred največjim nogometnim klubskim derbijem na svetu dejala nova pridobitev 'Blaugrane', ki si je sredi tedna z remijem na San Paolu na prvi tekmi osmine finala Lige prvakov (1:1) proti tamkajšnjemu Napoliju priigrala lepo izhodišče pred povratnim obračunom na Camp Nouu. "Kolektivno smo odigrali odlično tekmo. Kar se posamičnega učinka tiče, pa ima vsak od nas še ogromno rezerv. Veseli dejstvo, da smo v najboljšem mogočem trenutku dvignili raven forme, in da bomo prihajajoči 'el clasico' v Madridu pričakali po visoki domači zmagi nad Eibarjem ter z remijem iz Neaplja, kjer je venomer zelo težko igrati," se pozitivnega izhodišča pred derbijem vseh derbijev veseli Braithwaite, ki je v nadaljevanju nekaj besed namenil tudi svojemu kapetanu.

Leo je posebna 'sorta'

"Težko je povedati karkoli novega o Leu (Messiju, op. p.). je posebna 'sorta' nogometaša, ki se rodi na vsakih 50 do 100 let. Nihče, prav nihče ne more početi tega, kar počne Leo na igrišču. Če bi bil nogomet religija, bi bil Messi bog. Imamo veliko srečo in privilegij, da se lahko učimo od njega,"Braithwaite ni skoparil s pohvalami na račun 32-letnega Argentinca in ob koncu podoživel nepozabne prve trenutke ob vstopu v garderobo na Camp Nouu.



"Moj prvi trening in na splošno stik z novimi soigralci je bil naravnost fantastičen. To se preprosto ne more primerjati s tistim, kar sem doživel ob prihodu v Leganes. Ne glede na ugled in veličino kluba, se je vse skupaj odvijalo zelo naravno, brez prevelikega 'pompa'. Moje sanje so se uresničile, da postanem član tako velikega kluba, kot je Barcelona. Pred leti sem občudoval Patricka Kluiverta in Ronaldinha, ki sta pustila globok pečat na Camp Nouu ... Nikoli ne bom pozabil aplavza na Santiagu Bernabeuu, ko je Ronaldinho dosegel enega od svojih najlepših zadetkov na 'el clasicu'. Ko to vidiš, se šele potem zaveš, da si naredil nekaj izjemnega, težko ponovljivega. Ronaldinho je bil pač poseben nogometaš."