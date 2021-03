Braithwaite in Pique velika junaka ob preobratu 'Barce' proti Sevilli

Nogometašem Barcelone je po neprepričljivi predstavi pred dnevi na prvi polfinalni tekmi španskega kraljevega pokala in porazu proti Sevilli z 0:2 na povratnem obračunu uspel popoln preobrat. Za zasluženo zmago s 3:0 in posledično napredovanje v finale omenjenega tekmovanja so bili za 'blaugrano' natančni Ousmane Dembele, Gerard Pique in Martin Braithwaite.

Kakšna drama na Camp Nouu! Po porazu na prvi polfinalni tekmi španskega kraljevega pokala na Sanchez Pizjuanu z 0:2 so bili le redki, ki so nogometašem Barcelone ob neprepričljivih predstavah v dozdajšnjem delu sezone pripisovali kakršne koli možnosti za preobrat na povratnem obračunu v Kataloniji. Toda varovanci nizozemskega stratega Ronalda Koemana so tokrat pokazali drugačen obraz in z vztrajnostjo izničili zaostanek s prve tekme, za katerega je globoko v sodnikovem dodatku z zadetkom za 2:0 poskrbel izkušeni osrednji branilec Gerard Pique. Še pred tem so bili domači boljši nasprotnik od Andaluzijcev, povedli so že v 12. minuti, ko je s prekrasnim strelom z roba kazenskega prostora v desni zgornji kot Ousmane Dembele premagal nemočnega vratarja Seville Tomasa Vaclika. icon-expand Veselje nogometašev Barcelone ob zadetku izkušenega branilca Gerarda Piqueja, ki je zasedbi Ronalda Koemana prinesel podaljšek, v katerem je Martin Braithwaite zapečatil usodo neprepričljive Seville za uvrstitev 'blaugrane' v finale španskega kraljevega pokala. FOTO: AP Barcelona bi lahko povišala svoje vodstvo v 67. minuti, potem ko je na zadnjih tekmah prebujeni Dembele s podajo lepo zaposlil Jordija Albo, ki pa je na smolo domačih zadel le okvir gostujočih vrat. No, šest minut pozneje bi lahko nogometaši Seville zapečatili usodo Barcelone, a je Lucas Ocampos katastrofalno izvedel strel z bele točke, ki ga je domači čuvaj mreže Marc-Andre ter Stegen zlahka ukrotil. Nov udarec so gosti doživeli v četrti minuti sodnikovega dodatka, ko je po izključitvi zaradi drugega rumenega kartona Fernanda domače moštvo izvedlo akcijo, ki jo je v vodstvo z 2:0 spremenil že omenjeni Pique. Z igralcem več je 'Barca' še bolj pritisnila proti vratom Seville, ki se v podaljšku nikakor ni znašla, kar je že v 95. minuti ob nezbranosti gostujoče ožje obrambe izkoristil spretni Martin Braithwaite. Ta se je nekoliko nepričakovano prelevil v enega od največjih junakov domače zasedbe ob uvrstitvi v veliki finale pokalnega tekmovanja. Barcelona mora še počakati na svojega tekmeca, ki ga bo določila povratna tekma med Levantejem in Athleticom iz Bilbaa. Prva tekma se je končala z remijem 1:1. Španski kraljevi pokal, polfinale, povratna tekma, izid:

Barcelona- Sevila 3:0*(2:0, 1:0)/0:2* - izid s prve tekme

Dembele 12., Pique 90.+4, Braithwaite 95. * - po podaljšku