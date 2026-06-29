Soigralec Oblaka spolni užitek iskal v rasitičnih sporočilih

Nogometni svet je bil priča že marsikateri bizarni zgodbi, ki bi jo lahko uvrstili v rubriko: saj ni res, pa je. Čisto možno pa je, da je Matteo Ruggeri poskrbel za najbolj sramotno in srh vzbujajočo afero v zadnjih nekaj letih. Neimenovana ženska je namreč razkrila sporočila, ki so na družbenih omrežjih poskrbela za ogorčenje številnih navijačev.

Ruggeri je namreč plačeval za glasovna sporočila, ki so vsebovala odvratno vsebino, v kateri pa je 23-letnik očitno videl spolni užitek. Želel si je namreč rasističnih in bogokletnih posnetkov, ki so vsebovali številne neprimerne rasne žaljivke. Za vsako naj bi plačal 150 evrov, nato pa se je ob poslušanju samozadovoljeval. "Pošlji posnetek, v katerem govoriš, da sovražiš temnopolte ljudi in da si rasistična," so se glasile ene od številnih srhljivih besed levega bočnega branilca. Isti posameznici je nazaj pošiljal posnetke svojega spolnega zadovoljevanja. Imel je tudi zahteve, da naj bodo sporočila posebej ekstremna in intenzivna. Zahteval je, da posameznica uporabi točno določene besede in celo črke.

Ruggeri trenutno brani barve colchonerosov, svoje ime pa je naredil pri italijanski Atalanti. Pri madridskem Atleticu se na škandalozna razkritja še niso odzvali.