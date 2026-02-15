Naslovnica
Nogomet

Nova celjska moč v obrambi oslabljene Mure

Murska Sobota, 15. 02. 2026 14.47 pred 17 urami 1 min branja 2

Avtor:
STA
Matija Boben

Slovenski nogometni prvoligaš Mura je dobil dobrodošlo okrepitev v obrambi. Sobočani so si do konca sezone od Celja izposodili srednjega branilca Matijo Bobna, so sporočili iz kluba.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Matija Boben ima za sabo pestro kariero doma in v tujini. V članski konkurenci je debitiral v dresu kranjskega Triglava, v Sloveniji je igral še za Ivančno Gorico in Gorico, od koder ga je pot vodila v Rusijo, kjer je bil član Rostova, so zapisali pri Muri. Igral je tudi v Boltonu, Livornu, Ternani, Pescari, Cluju in Politehnici Iasi, vpisal pa je tudi dva nastopa za člansko reprezentanco Slovenije.

"Že nekaj časa smo si prizadevali, da ekipo okrepimo z dodatnim branilcem in dodamo širino in izkušnje na tem položaju. Zadovoljen sem, da smo se dogovorili z Matijo, ki je nogometno znanje nabiral tako na slovenskih kot na mednarodnih prizoriščih. Verjamem, da bo naši ekipi prinesel stabilnost, izkušnje in bo obenem tudi mentor mladim nogometašem, ki se razvijajo v naši nogometni šoli," je povedal predsednik Mure Robert Kuzmič.

Mura je v državnem prvenstvu pri dnu lestvice, naslednja tekma v tem tekmovanju jo čaka šele 1. marca v Kopru.

