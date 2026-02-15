Nova celjska moč v obrambi oslabljene Mure

Matija Boben ima za sabo pestro kariero doma in v tujini. V članski konkurenci je debitiral v dresu kranjskega Triglava, v Sloveniji je igral še za Ivančno Gorico in Gorico, od koder ga je pot vodila v Rusijo, kjer je bil član Rostova, so zapisali pri Muri. Igral je tudi v Boltonu, Livornu, Ternani, Pescari, Cluju in Politehnici Iasi, vpisal pa je tudi dva nastopa za člansko reprezentanco Slovenije.

"Že nekaj časa smo si prizadevali, da ekipo okrepimo z dodatnim branilcem in dodamo širino in izkušnje na tem položaju. Zadovoljen sem, da smo se dogovorili z Matijo, ki je nogometno znanje nabiral tako na slovenskih kot na mednarodnih prizoriščih. Verjamem, da bo naši ekipi prinesel stabilnost, izkušnje in bo obenem tudi mentor mladim nogometašem, ki se razvijajo v naši nogometni šoli," je povedal predsednik Mure Robert Kuzmič.

Mura je v državnem prvenstvu pri dnu lestvice, naslednja tekma v tem tekmovanju jo čaka šele 1. marca v Kopru.