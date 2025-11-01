Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Nogomet

Branilec Chelseaja se izognil zaporu, še deveta prometna kazen

London, 01. 11. 2025 11.08 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
L.M.
Komentarji
0

Wesley Fofana si je prislužil novo prepoved vožnje. Francoza so kamere ujele, ko je v svojem Lamborghiniju nevarno prehiteval in kršil omejitev hitrosti. 25-letnik se je sicer izognil zaporu, kljub temu pa je ni odnesel brez kazni. Za volan ne bo smel sesti do maja 2027.

Wesley Fofana
Wesley Fofana FOTO: AP

Wesley Fofana se je Chelseaju pridružil leta 2022 za okoli 80 milijonov evrov. Zaradi poškodb je v dobrih treh sezonah za londonski klub zbral zgolj 39 nastopov. Tudi v letošnji sezoni je Francoz vse prej kot redni član zasedbe Enza Maresce, do zdaj je zaigral zgolj na petih tekmah.

Veliko bolj zanimive pa so njegove vozniške navade. 24-letnik si je namreč prislužil že deveto prometno kazen, odkar vozi na Otoku. V najnovejšem incidentu so ga kamere ujele, ko je v svojem Lamborghini Urusu nevarno prehiteval in konkretno kršil omejitev hitrosti. Francoz se je sicer izognil zaporni kazni, moral pa bo opraviti tristo ur družbenokoristnega dela in plačati slabih dvesto funtov kazni. 

Wesley Fofana in Vinicius Junior
Wesley Fofana in Vinicius Junior FOTO: AP

Sodnik, ki je obravnaval primer, je bil kritičen do Fofanaja: "Najbrž ve, da je vzor veliko otrokom in mlajšim ljudem. Želijo si biti kot on in ga oponašati. To je del takšnega življenja. A njegovi oboževalci si ne bodo mogli privoščiti tako dragih avtomobilov, ki so opremljeni s takšno varnostno opremo. Nekega 17-letnika lahko taka stvar stane življenja. Wesley mora biti veliko bolj odgovoren."

Wesley Fofana
Wesley Fofana FOTO: AP

 

Fofanaju takšne kazni niso tuje. Pred nekaj meseci je bil že kaznovan zaradi več prometnih prekrškov, ki jih je storil v svojem Rolls-Royceu. Med drugim je večkrat kršil omejitev hitrosti, nekajkrat celo za več kot 60 km/h. Leta 2023 je bil vpleten v prometno nesrečo, v kateri si je njegov sopotnik zlomil ključnico. Vsa njegova prometna malomarnost ga je do zdaj stala že več kot pet tisoč funtov. Še bolj bizaren pa je podatek o njegovih kazenskih točkah. Do zdaj jih je imel 47, z novo kaznijo pa si jih je prislužil še dodatnih 38, kar pomeni, da ima trenutno na vozniškem dovoljenju neverjetnih 85 kazenskih točk. Francoz za volan ne bo smel sesti do maja 2027.

wesley fofana chelsea kazen prehitra vožnja
Naslednji članek

Amorim iskreno o svojih varovancih: Nekateri bodo želeli oditi

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330