Branilec Chelseaja se izognil zaporu, še deveta prometna kazen

Wesley Fofana se je Chelseaju pridružil leta 2022 za okoli 80 milijonov evrov. Zaradi poškodb je v dobrih treh sezonah za londonski klub zbral zgolj 39 nastopov. Tudi v letošnji sezoni je Francoz vse prej kot redni član zasedbe Enza Maresce, do zdaj je zaigral zgolj na petih tekmah.
Veliko bolj zanimive pa so njegove vozniške navade. 24-letnik si je namreč prislužil že deveto prometno kazen, odkar vozi na Otoku. V najnovejšem incidentu so ga kamere ujele, ko je v svojem Lamborghini Urusu nevarno prehiteval in konkretno kršil omejitev hitrosti. Francoz se je sicer izognil zaporni kazni, moral pa bo opraviti tristo ur družbenokoristnega dela in plačati slabih dvesto funtov kazni.
Sodnik, ki je obravnaval primer, je bil kritičen do Fofanaja: "Najbrž ve, da je vzor veliko otrokom in mlajšim ljudem. Želijo si biti kot on in ga oponašati. To je del takšnega življenja. A njegovi oboževalci si ne bodo mogli privoščiti tako dragih avtomobilov, ki so opremljeni s takšno varnostno opremo. Nekega 17-letnika lahko taka stvar stane življenja. Wesley mora biti veliko bolj odgovoren."
Fofanaju takšne kazni niso tuje. Pred nekaj meseci je bil že kaznovan zaradi več prometnih prekrškov, ki jih je storil v svojem Rolls-Royceu. Med drugim je večkrat kršil omejitev hitrosti, nekajkrat celo za več kot 60 km/h. Leta 2023 je bil vpleten v prometno nesrečo, v kateri si je njegov sopotnik zlomil ključnico. Vsa njegova prometna malomarnost ga je do zdaj stala že več kot pet tisoč funtov. Še bolj bizaren pa je podatek o njegovih kazenskih točkah. Do zdaj jih je imel 47, z novo kaznijo pa si jih je prislužil še dodatnih 38, kar pomeni, da ima trenutno na vozniškem dovoljenju neverjetnih 85 kazenskih točk. Francoz za volan ne bo smel sesti do maja 2027.
