Branilec Chelseaja se izognil zaporu, še deveta prometna kazen

Wesley Fofana se je Chelseaju pridružil leta 2022 za okoli 80 milijonov evrov. Zaradi poškodb je v dobrih treh sezonah za londonski klub zbral zgolj 39 nastopov. Tudi v letošnji sezoni je Francoz vse prej kot redni član zasedbe Enza Maresce, do zdaj je zaigral zgolj na petih tekmah.

Veliko bolj zanimive pa so njegove vozniške navade. 24-letnik si je namreč prislužil že deveto prometno kazen, odkar vozi na Otoku. V najnovejšem incidentu so ga kamere ujele, ko je v svojem Lamborghini Urusu nevarno prehiteval in konkretno kršil omejitev hitrosti. Francoz se je sicer izognil zaporni kazni, moral pa bo opraviti tristo ur družbenokoristnega dela in plačati slabih dvesto funtov kazni.