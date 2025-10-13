Branilec drugoligaša Triglava briljira v kvalifikacijah za SP

Ferski otoki so vsekakor najlepše presenečenje kvalifikacij za svetovno prvenstvo. V skupini L, kjer nastopajo še Hrvaška, Češka, Črna gora in Gibraltar, so z 12 točkami na tretjem mestu. Eno več ima drugouvrščena Češka, Hrvaška pa je s 16 točkami teoretično že uvrščena na svetovno prvenstvo.
Črna gora in Gibraltar sta že odpisana, Ferski otoki pa imajo za uvrstitev v dodatne kvalifikacije v teoriji še nekaj možnosti. V zadnjem krogu gostujejo na Hrvaškem, Češka pa bo istočasno gostila Gibraltar, ki je po šestih porazih na šestih obračunih še zmeraj pri točkovni ničli. Ferski otoki bi tako morali proti Hrvaški priti do večjega števila točk kot Češka proti Gibraltarju, kar je malo verjetno.
Kljub temu, da se jim po vsej verjetnosti ne bo uspelo uvrstiti na svetovno prvenstvo, so v zadnjih mesecih spisali edinstveno pravljico. Otoška država s 55.000 prebivalci ima v reprezentanci število polprofesionalnih nogometašev, na zadnjih dveh tekmah pa je najbolj izstopal Hanus Sorensen.
24-letni desni bočni branilec je novembra lani okrepil Celje, kjer ni dobil veliko priložnosti za dokazovanje. Na 13 tekmah je vknjižil eno asistenco in pred začetkom aktualne sezone odšel na posojo k Triglavu, ki v drugi slovenski ligi trenutno zaseda četrto mesto. V barvah Ferskih otokov igra veliko bližje vratom nasprotnih moštev, kar je jasno tudi iz njegove statistike. Na tekmi proti Črni gori je dosegel dva zadetka, ob zgodovinski zmagi proti Češki pa zabil prvi gol na tekmi.
