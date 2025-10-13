Branilec drugoligaša Triglava briljira v kvalifikacijah za SP

Ferski otoki so vsekakor najlepše presenečenje kvalifikacij za svetovno prvenstvo. V skupini L, kjer nastopajo še Hrvaška, Češka, Črna gora in Gibraltar, so z 12 točkami na tretjem mestu. Eno več ima drugouvrščena Češka, Hrvaška pa je s 16 točkami teoretično že uvrščena na svetovno prvenstvo.

Črna gora in Gibraltar sta že odpisana, Ferski otoki pa imajo za uvrstitev v dodatne kvalifikacije v teoriji še nekaj možnosti. V zadnjem krogu gostujejo na Hrvaškem, Češka pa bo istočasno gostila Gibraltar, ki je po šestih porazih na šestih obračunih še zmeraj pri točkovni ničli. Ferski otoki bi tako morali proti Hrvaški priti do večjega števila točk kot Češka proti Gibraltarju, kar je malo verjetno.