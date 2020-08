Branilec Manchester Uniteda v domačem mestu ujel tatu

Dogodek v zvezi z Victorjem Lindelöfom, o katerem je poročal časnik Aftonbladet, je že potrdil tudi Manchester United. Branilec "rdečih vragov" je v domačem mestu Vasteras, zahodno od Stockholma, prijel tatu, ki naj bi oropal starejšo žensko. Policija je v izjavi za javnost sporočila, da je moški, star okoli 30 let, na kolesu v ponedeljek zjutraj izmaknil torbico okoli 90-letni ženski.

"Moški, ki je bil blizu, naj bi tekel za osumljencem, ga ujel in pridržal do prihoda policije na prizorišče," so sporočili policisti, ki identitete junaka niso potrdili."Policija želi izkoristiti to priložnost in se zahvaliti priči za hitro in pametno posredovanje," so dodali. Osumljenec je zdaj v postopku zaradi tatvine in manjših prekrškov v povezavi s prepovedanimi drogami.

26-letni Lindelöf je član Uniteda od leta 2017, ko se je v Anglijo preselil iz portugalske Benfice. Zbral je tudi 33 nastopov za švedsko reprezentanco.