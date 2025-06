Branilec Olimpije se seli k Rijeki

Justas Lasickas je pri Olimpiji preživel tri sezone, potem ko je v Ljubljano prispel iz Voždovca. V zeleno-belem dresu je zbral 107 nastopov, dosegel pa je pet zadetkov in prispeval šest podaj. Z Ljubljančani je osvojil dva državna naslova in enega pokalnega.

"Slovi po svoji borbenosti in je igralec, ki se najbolje znajde na desnem bočnem položaju, lahko pa zaigra tudi na levi strani obrambe. S svojo vsestranskostjo in izkušnjami bo veliko doprinesel v ekipo Rijeke v domačem prvenstvu ter pri evropskih izzivih," so zapisali v taboru hrvaških prvakov.

Olimpija je pripravljalno obdobje na novo sezono, ki se nezadržno bliža, odprla z zmago proti Vardarju (2:0). V polno sta zadela Diogo Pinto in Alex Mathias Tamm. Zmaji so na drugi preizkušnji remizirali z MTK Budapest (3:3), med strelce pa so se vpisali Ahmet Muhamedbegović, Ivan Durdov in Nemanja Motika.

Državne prvake so poleg Lisickasa zapustili še Raul Florucz (Union SG), Marcel Ratnik (Al Ain), Jorge Silva in David Sualehe (še brez kluba). Na posojo je v Primorje odšel vratar Denis Pintol, medtem ko so se v Stožice s posoj vrnili Motika, Admir Bristrić in Tihomir Maksimović. Poleg njih bodo odslej zeleno-beli dres predstavljali še Dimitar Mitrovski, Jošt Urbančič, Diga, Jan Gorenc in Veljko Jelenković.