Grozljiv prekršek na tekmi v Braziliji terjal hud davek

Brazilski krilni napadalec Gabriel Pec se je pred začetkom letošnjega svetovnega prvenstva iz vrst LA Galaxyja pridružil Cruzeiru. Pec si bo svoj debi za nov klub želel čim prej pozabiti. 25-letnik si je namreč v 62. minuti srečanja z Internacionalom zlomil levo golenico, po tem ko je nanj z odprtim podplatom startal branilec nasprotnega moštva Victor Gabriel.

Slednji je bil v torek s strani brazilskega višjega sodišča deležen ukrepa, ki 22-letniku prepoveduje igranje nogometa za toliko časa, dokler si Pec ne bo opomogel od poškodbe oz. mu bo zdravniška služba dovolila povratek na nogometne zelenice. Da pa bi bila kazen v zakonskih mejah, je suspendiran za največ 180 dni.