Grozljiv prekršek na tekmi v Braziliji terjal hud davek

Brazilski krilni napadalec Gabriel Pec se je pred začetkom letošnjega svetovnega prvenstva iz vrst LA Galaxyja pridružil Cruzeiru. Pec si bo svoj debi za nov klub želel čim prej pozabiti. 25-letnik si je namreč v 62. minuti srečanja z Internacionalom zlomil levo golenico, po tem ko je nanj z odprtim podplatom startal branilec nasprotnega moštva Victor Gabriel.
Slednji je bil v torek s strani brazilskega višjega sodišča deležen ukrepa, ki 22-letniku prepoveduje igranje nogometa za toliko časa, dokler si Pec ne bo opomogel od poškodbe oz. mu bo zdravniška služba dovolila povratek na nogometne zelenice. Da pa bi bila kazen v zakonskih mejah, je suspendiran za največ 180 dni.
Gabriel obžaluje svoje dejanje
Pretreseni Gabriel je pred sodiščem povedal, da nikakor ni imel namena poškodovati nasprotnika. "Neprespane noči sem molil zanj in se vsem v Cruzeiru iskreno opravičujem", je dejal Gabriel in dodal: "Imel sem občutek, da bom prvi prišel do žoge, in to mi je tudi uspelo. Ker je bilo igrišče precej spolzko in mokro, sem na koncu udaril žogo in potem nisem imel časa, da bi potegnil nogo nazaj. Nikoli nisem imel namena, da bi poškodoval nasprotnika."
Gabriel je bil uradno obtožen po 254. členu brazilskega zakonika o športnem pravosodju, ki zajema "nasilno igro". Čeprav člen običajno zajema določeno število tekem, je tožilstvo uspešno zagovarjalo podaljšanje na podlagi posebne določbe, ki dovoljuje, da se suspenz kršitelja v primeru hude telesne poškodbe ujema s časom okrevanja poškodovanega igralca.
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