Branislav Ivanović zapušča Zenit

Branislav Ivanović je na 125 tekmah za Zenit dosegel 12 golov in ekipo v minuli sezoni vodil do prvega dvojčka v zgodovini kluba, do ligaškega in pokalnega naslova. Odločitev je pričakovana, saj je Zenit v začetku tedna podpisal pogodbo s hrvaškim obrambnim igralcem Dejanom Lovrenom, ki je prišel iz Liverpoola.