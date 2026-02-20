Brat Šeškovega soigralca in nekdanji nogometaš obtožen poskusa umora

V zadnjih dneh se vrstijo kontroverze v Manchestru. Po izjavi lastnika kluba Jima Ratcliffa o migracijah, ki so dodobra razburile otoško javnost, so zdaj v javnost pricurjale informacije o bratu igralca rdečih vragov Paddyja Laceyja, ki je obtožen poskusa umora po novembrskem streljanju na severu Anglije.

Paddy je brat Sheae Laceyja, profesionalni boksar in nekdanji mladinski nogometaš Liverpoola. Po neuspeli epizodi pri največjih rivalih rdečih vragov je branil barve številnih angleških nižjeligašev, največji "pečat" je pustil pri Accrington Stanleyju. Žal pa se navijačem v spomin ni vtisnil zaradi dobrih predstav, temveč zaradi pozitivnega testa za droge, ki ga je na stranskem tiru pustil za 14 mesecev. Potem, ko je na klin obesil nogometne čevlje, si je na roke nadel boksarske rokavice. Očitno mu je menjava športov ustrezala, v svoji dosedanji karieri je na 10 dvobojih vpisal prav toliko zmag.