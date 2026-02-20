Naslovnica
Nogomet

Brat Šeškovega soigralca in nekdanji nogometaš obtožen poskusa umora

Manchester, 20. 02. 2026 18.19 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Lu.M
Shea Lacey

Shea Lacey je vzbudil veliko pozornosti na tribunah Old Trafforda, po njegovih prvih minutah v dresu rdečih vragov. Izstopala je predvsem njegova borbenost, ki mu je na pokalni tekmi proti Brightonu prinesla tudi rdeči karton. Hujša kazen pa grozi njegovemu bratu, nekdanjemu nogometašu in profesionalnem boksarju Paddyju, ki je bil obtožen poskusa umora.

V zadnjih dneh se vrstijo kontroverze v Manchestru. Po izjavi lastnika kluba Jima Ratcliffa o migracijah, ki so dodobra razburile otoško javnost, so zdaj v javnost pricurjale informacije o bratu igralca rdečih vragov Paddyja Laceyja, ki je obtožen poskusa umora po novembrskem streljanju na severu Anglije.

Paddy je brat Sheae Laceyja, profesionalni boksar in nekdanji mladinski nogometaš Liverpoola. Po neuspeli epizodi pri največjih rivalih rdečih vragov je branil barve številnih angleških nižjeligašev, največji "pečat" je pustil pri Accrington Stanleyju. Žal pa se navijačem v spomin ni vtisnil zaradi dobrih predstav, temveč zaradi pozitivnega testa za droge, ki ga je na stranskem tiru pustil za 14 mesecev. Potem, ko je na klin obesil nogometne čevlje, si je na roke nadel boksarske rokavice. Očitno mu je menjava športov ustrezala, v svoji dosedanji karieri je na 10 dvobojih vpisal prav toliko zmag.

Paddy Lacey
Paddy Lacey
FOTO: Profimedia

Zdaj pa bo morala njegova renovirana športna kariera počakati. Skupaj s tremi drugimi osumljenci je bil namreč obtožen poskusa umora. Skupina štirih moških naj bi bila novembra v bližini Liverpoola vpletena v streljanje, kjer je bila žrtev huje poškodovana. Lokalna policija je moške obtožila še zarote za umor, posedovanja orožja in streliva z namenom ogroziti življenje in povzročitve hujše telesne škode. Na sodišču v Liverpoolu se bodo morali zagovarjati konec meseca.

manchester united paddy lacey shea lacey poskus umora nekdanji nogometaš

Obilno sneženje prestavilo tekmo Aluminija in Celja

