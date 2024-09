Olimpija uspešna v Ajdovščini, Bravo boljši od Celja, v Lendavi brez golov

OGLAS

Ajdovščina je zaradi tega, ker prenova zelenice v Novi Gorici še ni končana, prvič po letu 2011 gostila prvoligaško tekmo domačega kluba. Ta se za Primorje ni dobro končala, Olimpija je zasluženo zmagala. Zeleno-bela zasedba je pod vodstvom Victorja Sancheza še naprej neporažena v vseh tekmovanjih. Na vrhu lestvice ima 22 točk, Primorje je ostalo pri devetih. Gosti so tekmo bolje začeli, Ivan Durdov je v drugi minuti meril previsoko, v 11. pa je Alex Blanco le za nekaj centimetrov zgrešil cilj iz bližine. V 12. minuti so Ljubljančani, ki so igrali proti vetru, povedli, Pedro Lucas je natančno podal do Durdova, ki je nato s približno 10 metrov matiral Gašperja Tratnika. V nadaljevanju si Olimpija ni več priigrala priložnosti, Ajdovci pa tudi niso bili posebej nevarni, čeprav so imeli pomoč vetra. Dvakrat je sicer neuspešno poskusil Žan Bešir. V drugem polčasu je ljubljanska zasedba igrala "z vetrom", v 48. minuti je prvi nevarno meril Diogo Pinto z desne strani, po uri igre je dvakrat nase opozoril Raul Flroucz, ki je v 71. minuti tudi podvojil prednost, potem ko je z močnim strelom iz bližine v mrežo poslal odbito žogo po dveh zaporednih Blancovih strelih. Matic Zavnik je v 74. minuti zapravil eno redkih priložnosti Ajdovcev, v 86. je imela Olimpija še en strel od daleč, a ga je Tratnik z nekaj težavami ukrotil, tako da je ostalo pri 0:2.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Na prekmurskem derbiju brez golov



Prvi medsebojni obračun v sezoni so na začetku dobili Sobočani, drugi pa se je končal brez zadetkov. Nekaj boljši vtis je pustila Nafta, ki je bila boljša v posesti žoge in številu strelov, med drugim je zadela tudi vratnico. A na koncu sta se ekipi razšli z delitvijo plena. Mura je zdaj pri 17 točkah, za vodilno Olimpijo zaostaja za pet točk, Nafta je pri sedmih. Lendavčani in Sobočani so v prvem delu pred lepim številom gledalcev le poredko prihajali do priložnosti, oboji so imeli po dve omembe vredni. Mura je poskusila v 21. in 36. minuti prek Sandija Nuhanovića, ki je dobro meril od daleč, a je bil Žan Mauricio na mestu, in Stevena Junčaja, ki je meril točno v vratarja. Nafta pa je prvič resneje zagrozila v 29. minuti, ko je malce previsoko s prostega strela sprožil Zsombor Kalnoki-Kis, drugič pa ob koncu polčasa, ko je od daleč streljal Amadej Marinič, izkazal pa se je Florijan Raduha. V drugem polčasu je najprej iz ugodnega položaja Dominik Csoka meril precej nenatančno, bližje zadetku pa je bil Marinič v 67. minuti, ko je z nizkim strelom od daleč zadel vratnico. Nafta je imela v tem obdobju žogo precej več v posesti, v 83. minuti tudi zadel prek Roka Pirtovška, a je bil v prepovedanem položaju, tako da je ostalo pri 0:0. Tako je bilo tudi po poskusu Matica Maruška, ki je v 88. minuti žogo poslal čez gol, podobno je v sodniškem dodatku naredil tudi Borna Proleta.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Bravo ugnal Celje Ljubljančani so se v boj s Celjani podali po treh zaporednih remijih. Prav Celjani, ki so danes obelodanili še novo okrepitev, 32-letnega španskega defenzivnega vezista Iniga Eguarasa, ki ima več kot 300 nastopov v prvi in drugi španski ligi, pa so doslej edini v sezoni premagali Bravo. A ta je vrnil milo za drago, dvakrat je vodil, dvakrat so Celjani izenačili, mož odločitve pa je bil Milan Tučić z golom v sodniškem dodatku. Bravo je vsaj začasno skočil na drugo mesto z 19 točkami, Celje je četrto s 17. Ekipi sta tekmo odigrali na močno razmočenem igrišču, žoga se je ustavljala v lužah, tako da je to kar precej vplivalo na igro. V prvih 10 minutah ni bilo posebnih priložnosti, v 15. minuti pa je Marco Dulca zakrivil enajstmetrovko, potem ko je nepravilno zaustavil Mateja Poplatnika. Ta je v 16. minuti tudi zadel z bele pike. V 18. minuti je Štubljar naredil napako, ki pa je Bravo ni kaznoval, zatem pa še obranil strel Marka Španringa. V 23. minuti so imeli Celjani po dolgem času obetavno akcijo. Najprej po podaji z desne iz bližine ni zadel Damjan Vuklišević, takoj zatem pa je Svit Sešlar podal iz kota, David Zec pa je najvišje skočil in poravnal izid.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Jakoslav Stanković je osamljen streljal v 30. minuti s približno 20 metrov, vendar meril točno v Štubljarja, tako kot v 42. minuti. V 36. pa je moral posredovati tudi Matija Orbanić, ko je streljal Juanjo Nieto. Takoj po začetku drugega polčasa je Martin Pečar prišel v kazenskem prostoru do strela, a na koncu za malenkost zgrešil cilj, čeprav so se tudi Celjani trudili, pa je v 58. minuti do novega odprtega strela prišel Stanković, takrat pa žogo poslal visoko čez gol. V 61. minuti je Gašper Trdin povlekel čez polovico igrišča, prišel v kazenski prostor, žoga pa je po zaključnem strelu zletela mimo vrat. Blizu zadetku je bil Bravo tudi v 71. minuti, ko je Nemanja Jakšić streljal z volejem, a zadel Nieta, v 73. minuti pa so imeli Celjani svojo dotlej najlepšo priložnost v drugem polčasu, ko je s 14 metrov streljal Sešlar, Orbanić pa se je izkazal. V 78. minuti pa so Šiškarji spet povedli. Poplatnik je najprej prodrl in prišel do strela z leve strani, Štubljar je žogo odbil v prečko, na pravem mestu pa je bil Milan Tučić, ki jo je nato iz bližine poslal v mrežo. V 81. minuti je Gašper Jovan preprečil celjsko veselje, a do tega je prišlo v 82. Le nekaj sekund po vstopu v igro je namreč iz bližine zadel Slavko Bralić. Ko je kazalo, da se bosta ekipi razšli z delitvijo točk, pa je v 91. minuti po podaji Jovana z leve strani v osrčju kazenskega prostora drugič na tekmi zadel Tučić. Prva liga Telemach, 10. krog, izidi:

Primorje - Olimpija Ljubljana 0:2 (0:1)

Nafta 1903 - Mura 0:0

Bravo - Celje 3:2 (1:1)