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Nogomet

Bravo in Brinje sta se razšla brez zmagovalca

Grosuplje, 29. 10. 2026 20.21 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
Bravo - Radomlje

Nogometaši Brinja Grosupljega in Brava so se v 13. krogu Prve lige Telemach razšli z neodločenim izidom 0:0. Obe ekipi sta med tednom uspešno opravili svojo nalogo v šestnajstini finala slovenskega pokala, ki je letos že terjal lepo število prvoligašev. Ljubljančani so v Grosuplje prišli v vlogi favorita, a so še na tretji tekmi zapored ostali brez zmage (dva remija in poraz). Bravo je trenutno tretja ekipa domačega prvenstva, za vodilnima Koprom in Mariborom zaostaja pet oziroma štiri točke.

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Grosupeljčani v prvenstvu niso v najboljši formi, pred tem so na zadnjih petih tekmah vpisali le eno zmago, izgubili so tudi zadnji dve. Tudi z današnjo točko Brinje ostaja na predzadnjem, devetem mestu, a se je točkovno izenačilo z osmouvrščeno Muro. V uvodnih minutah je dvakrat nenevarno za Bravo poskušal Milan Tučić, dinamičen obračun pa še ni ponudil večjih priložnosti. Okoli devete minute je bila tekma zaradi težav z razsvetljavo za dobrih 20 minut prekinjena, nogometaši pa so se odpravili v slačilnice.

Dvoboj se je po prekinitvi nadaljeval od devete minute, takoj zatem pa je moral prvič posredovati gostujoči vratar Matjaž Rozman, ki je bil na mestu ob obrambnem posredovanju z glavo Sandija Nuhanovića. Dve minuti zatem je bil Rozman spet na mestu po strelu Nikole Jovićevića. V 17. minuti je bil v prvo obrambo prisiljen tudi domači vratar Jaka Zrnec, ko je z ostrega desnega kota sprožil Divine Omoregie. V 22. je na drugi strani Vuk Vlahović nameril v Rozmana.

Sledilo je kar nekaj minut brez resnejših priložnosti, v 38. pa je po ogledu videoposnetka glavni delilec pravice Alen Borošak pokazal na belo piko za Bravo. Najlepšo priložnost prvega dela je zastreljal Tučić, z izvrstno parado se je izkazal Zrnec. Domači vratar je moral tik zatem po akciji iz kota posredovati še z dvojno obrambo po poskusih Mateja Malenška in Nadona Kouassija, tako da je do glavnega odmora ostalo pri začetnem izidu.

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Drugi polčas kljub borbi na sredini igrišča pravih zaključnih strelov ni ponudil. Gledalci so dolgo čakali na pravi resnejši strel, preden je v 79. minuti s kakšnih 20 metrov sprožil rezervist gostov James Arinze, a se je z novo lepo obrambo izkazal Zrnec. V 84. so imeli prvo lepo priložnost drugega dela tudi Grosupeljčani, ko je s približno desetih metrov sprožil še en rezervist Gal Kurež, a je žoga švignila mimo gostujočih vrat.

Tekma se je v zadnjih minutah razživela, Arinze je po preigravanju še enkrat streljal nenatančno, v 90. je Haris Vučkić meril visoko čez ljubljanski gol, nekaj trenutkov zatem pa je na drugi strani slabo zaključil Marwann Nzuzi. Zelo vroče je bilo pred golom Brava povsem ob koncu sodniškega dodatka po prostem strelu domačih z desne strani, a je Jasmin Kurtić žogo zadel le s hrbtom in jo poslal mimo gostujočih vrat.

Izidi slovenske Prve lige, 29. oktober:

Brinje Grosuplje - Bravo 0:0

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