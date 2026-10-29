Bravo in Brinje sta se razšla brez zmagovalca

Grosupeljčani v prvenstvu niso v najboljši formi, pred tem so na zadnjih petih tekmah vpisali le eno zmago, izgubili so tudi zadnji dve. Tudi z današnjo točko Brinje ostaja na predzadnjem, devetem mestu, a se je točkovno izenačilo z osmouvrščeno Muro. V uvodnih minutah je dvakrat nenevarno za Bravo poskušal Milan Tučić, dinamičen obračun pa še ni ponudil večjih priložnosti. Okoli devete minute je bila tekma zaradi težav z razsvetljavo za dobrih 20 minut prekinjena, nogometaši pa so se odpravili v slačilnice.

Dvoboj se je po prekinitvi nadaljeval od devete minute, takoj zatem pa je moral prvič posredovati gostujoči vratar Matjaž Rozman, ki je bil na mestu ob obrambnem posredovanju z glavo Sandija Nuhanovića. Dve minuti zatem je bil Rozman spet na mestu po strelu Nikole Jovićevića. V 17. minuti je bil v prvo obrambo prisiljen tudi domači vratar Jaka Zrnec, ko je z ostrega desnega kota sprožil Divine Omoregie. V 22. je na drugi strani Vuk Vlahović nameril v Rozmana.

Sledilo je kar nekaj minut brez resnejših priložnosti, v 38. pa je po ogledu videoposnetka glavni delilec pravice Alen Borošak pokazal na belo piko za Bravo. Najlepšo priložnost prvega dela je zastreljal Tučić, z izvrstno parado se je izkazal Zrnec. Domači vratar je moral tik zatem po akciji iz kota posredovati še z dvojno obrambo po poskusih Mateja Malenška in Nadona Kouassija, tako da je do glavnega odmora ostalo pri začetnem izidu.