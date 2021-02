Bravo in Gorica spomladanski del sezone začela z remijem

Bravo – za Ljubljančane je to bila pravzaprav že druga tekma 'pomladi', saj so pred štirimi dnevi odigrali še zaostalo tekmo 16. kroga proti Sežancem – in Gorica sta v deževni Šiški odprla 20. krog. Igrišče na Žaku je bilo precej razmočeno, na zelenici je bilo precej vode, tako da so bile razmere na meji regularnosti. Domači, ki so bili pred tem v nizu sedmih tekem neporaženosti, so se Primorcem zoperstavili brez kaznovanih Mustafe Nukića, Martina Kramaričain Almina Kurtovića, Gorica, ki nujno potrebuje točke na vsaki preostali tekmi, pa ni mogla računati na Mathiasa Oyewusija.