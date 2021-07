Bravo in Kalcer novo sezono Prve lige otvorila z remijem brez golov

31. sezono Prve lige sta odprla Bravo in Radomlje. Prvi je zdaj že stalnica v slovenski eliti, zanj je to namreč tretja zaporedna sezona, pri Kalcerju pa upajo in verjamejo, da se ne bo ponovil scenarij s prvih dveh obiskov prvoligaških zelenic, ko so obakrat zasedli zadnje mesto. Obračun najboljših prijateljev, kot je pred tekmo dejal trener Brava Dejan Grabić in meril na trenerja Radomelj Roka Hanžiča, se je končal brez golov, pri čemer pa so boljši vtis pustili povratniki v prvo ligo. Ti so imeli dvakrat več strelov, tudi osem kotov (domači nobenega) in še najlepšo priložnost tekme. A vse to ni bilo dovolj za kaj več kot točko.

V prvem polčasu so na Žaku na nekoliko širši zelenici kot v prejšnjih letih več pokazali gosti. Ti so imeli precej več strelov, toda večina je bila premalo natančnih. Omeniti velja poskus Žana Nikolića v 13. minuti, ko je po napaki domače obrambe prišel do strela v osrčju kazenskega prostora, a iztržil le kot. Isti igralec je streljal tudi v 34. minuti, ko je žogo po strelu z 20 metrov na koncu ukrotil Igor Vekić.