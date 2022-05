Bravo in Koper samozavestno v pokalni finale

Primorci, ki so v tej sezoni v izvrstnem položaju v državnem prvenstvu, kjer imajo dva kroga pred koncem dve točki prednosti pred Mariborom, so v pokalnem finalu nazadnje igrali v sezoni 2014/15, ko so se tudi veselili naslova. Sicer pa imajo Koprčani še dva pokalna naslova, in sicer iz sezon 2005/06 in 2006/07, v finalu pa so igrali še v sezoni 2008/09.

V tej sezoni so se izbranci Zorana Zeljkovića do finala prebili prek Aluminija, Olimpije in Celja, medtem ko so ljubljanski nogometaši, ki jih vodi Dejan Grabić, izločili Gorico, Muro in Domžale. Dobro formo so Ljubljančani potrdili z zadnjo prvenstveno zmago proti Mariboru.

"Prihranili smo moči. V sredo moramo biti tekmovalni. Koper je favorit, mi pa zelo dobro napadamo favorite, tako da gremo zelo samozavestno po zmago," je na novinarski konferenci v Ljubljani dejal Grabić, ki je zadnji obračun z Mariborom označil kot nedvomno eno boljših tekem svoje ekipe.

Njegov kolega na koprski klopi Zeljković je poudaril, da bi bilo neumno favorizirati le eno lovoriko, ko sta v igri dve. "Imamo priložnost osvojiti pokal in vse bomo naredili, da se bo tako izšlo. Nimam težav s sprejemanjem vloge favorita, ampak Bravo nas je že premagal v sezoni, premagal je tudi Maribor, zdaj v eni tekmi pa je lahko izid kakršen koli. Vse prej kot lahko bo, zato moramo biti stoodstotni. Smo skromni, ampak samozavestni in verjamemo v zmago," je povedal koprski strateg, ki se tako kot Grabić sicer strinja, da bi bil finale bolj smotrn po sezoni.