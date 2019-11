Ljubljančani končali serijo porazov

Prvi polčas se je končal z neodločenim izidom 1:1. Povedli so domači v sedmi minuti, ko je najstrožjo kazen, ki jo je zakrivil vratar gostovTomaž Stopajniks prekrškom nad Milanom Đajićem, izkoristil Mustafa Nukić. Vsega tri minute pozneje so Velenjčani, pri katerih je med drugimi manjkal kaznovani Marko Ćosić, izenačili, po podaji z desne je najprejBorna Petrović z glavo žogo podaljšal proti drugi vratnici, tam pa jo je v mrežo poslalMićo Kuzmanović. Knapi, ki so v 29. minuti morali menjati poškodovanega Davida Hrubika, so bili nato dobršen del polčasa boljši in konkretnejši tekmec, med drugim je moral domači vratar posredovati po poskusu Roberta Pušaverja iz bližine v 13. minuti, v 26. minuti pa je Dominik Radić s strelom z glavo zadel prečko. V sami končnici polčasa pa so se spet prebudili tudi domači nogometaši, ki so nastopili precej zdesetkani po kaznih Ovbokhe Abgoyija, Davida Brekala, Alena Krcića, Aljoše MatkainIbrahima Arafata Mensaha. Dvakrat je od daleč poskusil Besart Abdurahimi, v 42. minuti je z nekaj težavami žogo ukrotil Stopajnik, v 45. pa je domači nogometaš za malo zgrešil cilj. Vmes je še Nukić z glavo meril malce previsoko.