Nogomet

Bravo izgubil prvega zvezdnika: Poplatnik okrepil Celje

Celje, 15. 08. 2025 13.35 | Posodobljeno pred eno minuto

Celje je poskrbelo za enega odmevnejših prestopov letošnjega poletnega prestopnega roka v slovenskem prvenstvu. Izkušeni napadalec Matej Poplatnik, v minuli sezoni tretji strelec lige, je zapustil Bravo in s Celjem podpisal enoletno pogodbo.

Matej Poplatnik
Matej Poplatnik FOTO: NK Celje

Matej Poplatnik je ljubiteljem prve lige dobro poznano ime, saj je 33-letni napadalec v zadnjih dveh sezonah kotiral med najboljšimi nogometaši državnega prvenstva. V dresu Brava je v zadnjih dveh sezonah prvenstva dosegel 24 zadetkov, šest jih je dodal v pokalnem tekmovanju, enega pa v kvalifikacijah za Konferenčno ligo. V Šiško se je preselil iz Ilirije (24 tekem, 24 zadetkov), ki je bila njegov prvi klub po štiriletnem nabiranju mednarodnih izkušenj v Indiji (Kerala Blasters), na Madžarskem (Kaposvar) in Škotskem (Raith Rovers, Livingston). Prve minute v članskem nogometu je zabeležil v kranjskem Triglavu v sezoni 2012/13. Poplatnik ima na svojem računu dva nastopa za mlajše selekcije Slovenije, za člansko reprezentanco pa je debitiral 20. januarja 2024 proti ZDA.

