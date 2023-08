Koprčani zanesljivi v Šiški

Koprčani so v prejšnjem krogu doživeli prvi poraz v novi sezoni, pred današnjim uvodnim dvobojem 5. kroga pa sta bili ekipi sosedi na lestvici, Bravo je zasedal peto mesto. Po dvoboju v Šiški pa so danes prepričljivo boljši Koprčani začasno skočili tik pod vrh lestvice z enakim točkovnim izkupičkom kot Maribor. Koprčani so v začetku tekme imeli premoč, najbolj aktiven pa je bil Bede Osuji. Prvo priložnost je imel že po nekaj sekundah igre, drugo pa v tretji minuti, a je bil obakrat vratar Matija Orbanić zmagovalec njunega dvoboja.

Isti igralec je pozneje poskusil še s podajo do Maksa Barišića, ki pa ni bil dovolj natančen. Domači so prvič resneje zapretili po prodoru Jakoslava Stankovića v 19. minuti, minuto zatem pa so bili celo blizu vodilnemu zadetku, ko je Stanković z leve podal pred vrata, kjer je žogo z glavo udaril Matej Poplatnik, Jan Koprivec pa je imel precej dela, da jo je ujel na golovi črti. Sledili so novi napadi Kopra, ko sta bila v glavnih vlogah najprej Osuji, v 39. minuti pa ob nevarnem strelu z roba kazenskega prostora še Timothe Nkada.

Dve minuti zatem je Koper terensko premoč le spremenil v zadetek. Barišić je z leve strani natančno podal, Nkada pa je na drugi vratnici prehitel obrambo domačih in žogo s šestih metrov potisnil v gol.