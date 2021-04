Maribor po rigorozno dosojeni enajstmetrovki ostaja živ v boju za prvaka

Obračun v Spodnji Šiški so bolje pričeli Mariborčani, ki so si že v peti minuti priigrali lepo priložnost za zadetek, strel Aljoše Matka z enajstih metrov pa je bil malenkostno nenatančen, žoga je zletela prek vrat. V nadaljevanju je igra potekala med obema kazenskima prostoroma, obe ekipi pa sta igrali disciplinirano in čakali na napake, ki pa jih ni bilo vse do 35. minute.

Tedaj so mariborski nogometaši – Rožman je zavoljo kadrovskih težav v ogenj poslal tudi 17-letnegaGala Gorenaka in 18-letnega Vida Kodermana – izgubili žogo na sredini igrišča, kar so gostitelji izkoristili in izpeljali bliskovit nasprotni napad, po ostrem predložku Martina Kramariča z leve strani pa se pred gostujočimi vrati ni najbolje znašel Milan Tucić, ki je iz neposredne bližine slabo zadel žogo in streljal mimo vrat.

Izbranci domačega trenerjaDejana Grabića so znova zagrozili v končnici prvega polčasa. V glavni vlogi se je znašel Mustafa Nukić, njegov močan strel z roba kazenskega prostora pa je švignil mimo leve vratnice gostujočega vratarja Ažbeta Juga.

Drugi polčas je minil v obojestransko bolj dinamični predstavi. Prvi so zapretili Ljubljančani v 61. minuti, po predložku Nukića z desne strani pa je nekoliko nespretno posredovalLuka Uskoković, na njegovo srečo pa se je žoga od vratnice odbila v kot. Sedem minut kasneje so zapretili Mariborčani, v gneči pred ljubljanskimi vrati in streluJana Mlakarja s sedmih metrov pa se je z bravurozno obrambo izkazal domači vratarIgor Vekić.

Le minuto kasneje je glavni sodnik Nejc Kajtazović zaradi domnevnega prekrškaDavida Brekala v kazenskem prostoru nad Kodermanom pokazal na 11-metrovko, ki jo je izkoristil Mlakar in dosegel edini gol na tekmi. Ljubljančani so po prejetem golu skušali zabiti izenačujoči zadetek, najbolj obetavni priložnosti sta imela Kramarič in Tucić, po njunih strelih v 81. oziroma 86. minuti pa je žoga zletela prek vrat.