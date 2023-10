Nogometaši Brava previsoka ovira za Mariborčane

V uvodnih minutah sta si obe ekipi priigrali po eno priložnost. Prvi so preko Mateja Poplatnika v 13. minuti zapretili domačini, gostje pa so bili nevarni pet minut pozneje, ko je Jan Repas našel Marka Kolarja , strel slednjega pa je vratar Brava Matija Orbanić brez težav obranil. Po zadržanem uvodu se je igra v naslednjih minutah za odtenek razživela, vratar gostov Ažbe Jug pa je imel v 22. minuti največ zaslug za to, da Bravo ni povedel. Martin Pečar je prodrl po desni strani igrišča in z lepo podajo našel Matica Ivanška , čigar strel z glavo iz neposredne bližine je Jug obranil. Do konca prvega polčasa omembe vrednih priložnosti ni bilo več, ekipi pa sta na odmor odšli brez zadetkov.

Začetek drugega polčasa je minil precej mirno, v 56. minuti pa so domačini prišli do prednosti. Matija Kavčič je z visokim predložkom našel Poplatnika, ki je z natančnim strelom ob pomoči vratnice premagal gostujočega vratarja. Po zaostanku je hitro reagiral strateg gostov Ante Šimundža in v igro poslal Josipa Iličića in Xhuliana Skuko. Slednja sta zaupanje povratnika na mariborsko klop hitro poplačala, saj je v 68. minuti po Iličićevi podaji iz kota z glavo zadel Skuka in poskrbel za izenačenje v Spodnji Šiški. Ob izteku 82. minute pa je sledil šok za vijoličaste. Še drugič je uporaben predložek pred vrata Juga poslal Kavčič, za tretji zadetek z glavo na srečanju in ponovno vodstvo Brava pa je poskrbel Ivanšek. V 91. minuti se je po napaki Svena Šoštariča Karića pred gostujočim vratarjem znašel Nikola Janjić, njegov strel pa je zaustavila prečka. Priložnosti do konca tekme ni bilo več, nogometaši Brava pa so z zmago prehiteli Mariborčane in zdaj zasedajo četrto mesto na lestvici Prve lige Telemach.