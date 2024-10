Povratnik Soudani za zmagovit začetek novinca Cesarja

Boštjan Cesar je ob svojem trenerskem debiju v prvi ligi v zvezni vrsti pogrešal stalna Jana in Žigo Repasa, ki sta prestajala kazen zaradi kartonov, tudi nekoliko spremenjena postava pa je v prvem polčasu delovala odločneje kot domača, čeprav posebej v prve pol ure gledalci niso videli veliko priložnosti.

Le v tretji minuti je Josip Iličić streljal z 20 metrov in je posredoval Matija Orbanić, pri domačih pa je v 18. Beno Selan nenatančno meril z glavo. Gosti so nase opozorili še v 31. in 36. minuti, najprej je Gašper Jovan izbil žogo pred golovo črto po poskusu Györgyja Komaromija, nato pa je Pijus Širvys s strelom od daleč žogo poslal v domačega vratarja.