Prva prvoligaška zmaga za nogometaše Nafte po vrnitvi med elito

Evropski Bravo, ki je v uvodnem krogu v mestnem derbiju ugnal Olimpijo, je bil v dvoboju s povratnikom v elito iz Lendave jasen favorit. Po drugi strani pa so se morali gostitelji prav zaradi Evrope in povratne tekme UEFA Konferenčne lige prihodnji teden v Severni Makedoniji spočiti in v prvi enajsterici je bila nova kar šesterica. Prvi polčas je pripadel Nafti. Najprej je z razdalje poskušal Anis Jašaragić. V sedmi minuti so gostje tudi povedli, ko ljubljanska obramba ni znala ustaviti Luke Kambiča, ta pa je v kazenskem prostoru lepo našel prostega Luko Pihlerja, ki je z močnim strelom s 15 metrov nekoliko na desni strani matiral Benjamina Matičiča. Šiškarji so igrali nekako brez ideje in Aron Dragoner je bil v 23. minuti po prostem strelu v položaju za 2:0.

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Domači so bili praktično brez resnega strela na nasprotni gol do 32. minute, ko je z roba kazenskega prostora poskušal Okpo Mazie, a je bil Lucas Erjavšek dovolj dolg, da je žogo po ne premočnem strelu odbil v kot. Matičić se je izkazal v 35. minuti, ko je bil hitrejši od Jašaragića, prav ob koncu polčasa pa je z volejem, žogo si je sam dvignil v zrak, z 20 metrov nevarno poskušal Sandi Nuhanović, Erjavšek na drugi strani pa je vnovič ohranil svojo mrežo nedotaknjeno. Bravo je po menjavi strani prevzel pobudo, a si resne priložnosti ni priigral. Blizu presenečenju, pa tudi nekoliko sebičen, je bil nato v 57. minuti na drugi strani Luka Pihler v protinapadu. Bravo je ritem stopnjeval in Simonič je v 64. minuti nevarno streljal po dolgotrajni gneči v kazenskem prostoru. Odločitev je padla v 77. minuti. James Arinze je bil na igrišču vsega šest minut in moral po rdečem kartonu v 75. minuti z igrišča.

Bravo vs Nafta FOTO: NK Bravo

Praktično v naslednjem napadu pa je Nafta ukradla žogo obrambi Brava, Amadej Maroša pa je po podaji Jašaragića poskrbel za dva gola razlike. Bravo je v končnici izgubil upanje na preobrat, vseeno pa velja omeniti nevaren poskus Simoniča v 87. minuti s kakšnih 25 metrov. V sodnikovem dodatku pa je končni izid postavil Andre Ferreira, ki je le nekaj minut prej vstopil v igro. V naslednjem krogu Nafto čaka prekmurski derbi proti Muri, Bravo bo gostoval pri Radomljah.