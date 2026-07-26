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Nogomet

Prva prvoligaška zmaga za nogometaše Nafte po vrnitvi med elito

Ljubljana, 26. 07. 2026 20.46 pred 38 minutami 2 min branja 2

Avtor:
STA
Bravo vs Nafta

Lendavčani so se podpisali pod prvo zmago po vrnitvi v Prvo ligo Telemach, Nafta 1903 je bila boljša v Stožicah od Brava in mu zadala prvi poraz po osmih zaporednih ligaških zmagah. Domačo mrežo je v prvem polčasu načel Luka Pihler, po izključitvi Jamesa Arinzeja se je 50. prvoligaškega gola razveselil Amadej Maroša, zmago modrih pa je potrdil Andre Ferreira.

Evropski Bravo, ki je v uvodnem krogu v mestnem derbiju ugnal Olimpijo, je bil v dvoboju s povratnikom v elito iz Lendave jasen favorit. Po drugi strani pa so se morali gostitelji prav zaradi Evrope in povratne tekme UEFA Konferenčne lige prihodnji teden v Severni Makedoniji spočiti in v prvi enajsterici je bila nova kar šesterica.

Prvi polčas je pripadel Nafti. Najprej je z razdalje poskušal Anis Jašaragić. V sedmi minuti so gostje tudi povedli, ko ljubljanska obramba ni znala ustaviti Luke Kambiča, ta pa je v kazenskem prostoru lepo našel prostega Luko Pihlerja, ki je z močnim strelom s 15 metrov nekoliko na desni strani matiral Benjamina Matičiča. Šiškarji so igrali nekako brez ideje in Aron Dragoner je bil v 23. minuti po prostem strelu v položaju za 2:0.

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Domači so bili praktično brez resnega strela na nasprotni gol do 32. minute, ko je z roba kazenskega prostora poskušal Okpo Mazie, a je bil Lucas Erjavšek dovolj dolg, da je žogo po ne premočnem strelu odbil v kot. Matičić se je izkazal v 35. minuti, ko je bil hitrejši od Jašaragića, prav ob koncu polčasa pa je z volejem, žogo si je sam dvignil v zrak, z 20 metrov nevarno poskušal Sandi Nuhanović, Erjavšek na drugi strani pa je vnovič ohranil svojo mrežo nedotaknjeno.

Bravo je po menjavi strani prevzel pobudo, a si resne priložnosti ni priigral. Blizu presenečenju, pa tudi nekoliko sebičen, je bil nato v 57. minuti na drugi strani Luka Pihler v protinapadu. Bravo je ritem stopnjeval in Simonič je v 64. minuti nevarno streljal po dolgotrajni gneči v kazenskem prostoru. Odločitev je padla v 77. minuti. James Arinze je bil na igrišču vsega šest minut in moral po rdečem kartonu v 75. minuti z igrišča.

Bravo vs Nafta
Bravo vs Nafta
FOTO: NK Bravo

Praktično v naslednjem napadu pa je Nafta ukradla žogo obrambi Brava, Amadej Maroša pa je po podaji Jašaragića poskrbel za dva gola razlike. Bravo je v končnici izgubil upanje na preobrat, vseeno pa velja omeniti nevaren poskus Simoniča v 87. minuti s kakšnih 25 metrov. V sodnikovem dodatku pa je končni izid postavil Andre Ferreira, ki je le nekaj minut prej vstopil v igro.

V naslednjem krogu Nafto čaka prekmurski derbi proti Muri, Bravo bo gostoval pri Radomljah.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet prva liga telemach bravo nafta

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kala 09
26. 07. 2026 21.24
Kaj delajo stave.
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+1
1 0
zmerni pesimist
26. 07. 2026 21.07
Nafta bravo bravo olimpijo
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