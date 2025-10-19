Svetli način
Nogomet

Nogometaši Brava odpravili Primorje, Koper gosti Mariborčane

Ljubljana, 19. 10. 2025 19.28 | Posodobljeno pred eno minuto

STA
Nogometaši Brava so v 12. krogu Prve lige Telemach premagali Primorje s 3:0. Bravo je tudi proti Primorju nadaljeval dober niz, saj je nepremagan že šest tekem. Čeprav so se izbranci Milana Anđelkovića večji del tekme kar dobro kosali z igralci Aleša Arnola, pa so na koncu ostali praznih rok. Šiškarji so z novo zmago vsaj začasno skočili na drugo mesto, Primorje, ki ostaja brez zmage na gostovanjih, pa je osmo.

Bravo - Primorje
Bravo - Primorje FOTO: NK Bravo

Šiškarji so odlično odprli tekmo in povedli že v tretji minuti, ko je Gašper Petek izgubil žogo globoko na svoji polovici, odvzel mu jo je Martin Pečar in nato podal v osrčje kazenskega prostora do Jakoslava Stankovića, temu pa ni bilo težko zadeti za 1:0.

Kmalu pa so tudi Ajdovci opozorili nase s strelom Jona Ficka v šesti minuti, na začetku 11. minute pa so bili domači blizu novemu zadetku, ko je po dobri akciji Venusta Baboulaja streljal Pečar, Denis Pintol pa se je izkazal z obrambo.

Bravo - Primorje
Bravo - Primorje FOTO: NK Bravo

Svoje delo je dobro opravil tudi Bravov vratar Uroš Likar v 15. minuti, ko se je pred njim znašel Žan Bešir, dve minuti zatem pa je ob akcijah na obeh straneh Baboula zgrešil ajdovska vrata z desne strani.

Gostujoči vratar je moral dvakrat posredovati še v 24. minuti po strelih Sandija Nuhanovića in Marwanna Nzuzija ter 37. po poskusu Gašperja Jovana, domači pa v 26. in 27., ko je poskusil Haris Kadrić. V 44. minuti je imel Bešir spet veliko priložnosti pred vrati Brava, a znova je bil na mestu Likar.

Bravo - Primorje
Bravo - Primorje FOTO: NK Bravo

Uvod drugega polčasa je bil mirnejši, šele v 68. minuti pa so gledalci videli prvo resno priložnost v tem delu igre, ko je bil Maj Fogec pred Likarjem, a je bil slednji uspešnejši.

Bravo - Primorje
Bravo - Primorje FOTO: NK Bravo

Česar niso unovčili Primorci, pa so v 69. Ljubljančani. Takrat je Pečar stekel s svoje polovice proti Pintolu in ga na koncu rutinirano premagal za svoj šesti gol sezone. Le nekaj trenutkov po vstopu v igro pa je zmago domačih potrdil Aldin Jakupović, ki je iz bližine unovčil Baboulajevo podajo z desne strani.

Bravo je imel še eno priložnost v 87. minuti, ko je z glavo zgrešil Matic Ivanšek, v 89. in 92. pa sta bila nenatančna še Lovre Kulušić in Nuhanović.

Bravo bo v 13. krogu v petek gostoval pri Aluminiju, Primorje pa dan pozneje pri Mariboru.

