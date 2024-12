Olimpija še sedmič zapored ni uspela streti mestnega tekmeca

Mestni derbi za konec prvega dela sezone je Bravu, ki je bil na papirju domačin, čeprav se je tekma igrala v Stožicah, ponudil možnost za (vsaj začasen) skok na drugo mesto lestvice. Olimpija pa je skušala kaznovati kiks Celjanov, ki so le remizirali proti Domžalam (2:2), in tako še povečati svojo prednost na vrhu.

Zmaji so v skladu s stanjem na lestvici odločno krenili v srečanje in po dveh polpriložnotih povedli že v 12. minuti. Vse je storil Raul Florucz, verjetno najboljši posameznik jesenskega dela sezone, ki se je na desni strani poigral z branilci Brava in nato s približno 12 metrov matiral nemočnega Matijo Orbanića.

Šiškarji so se po prejetem zaostanku postavili višje, s čimer so imeli zmaji obilo težav, saj jim nikakor ni uspelo vzpostaviti kontinuirane posesti žoge. Nagrada za pogumnejšo igro je prišla v 24. minuti, ko je kapetan Gašper Trdin z globinsko podajo presekal obrambo Olimpije. V situaciji ena na ena pa je bil priseben Jakoslav Stanković, ki je s strelom na oddaljenejšo vratnico poskrbel za izenačenje.

V nadaljevanju prvega dela je četa Victorja Sancheza, ki je svojega kapetana Marcela Ratnika postavil na sredino igrišča, znova prevzela pobudo. David Sualehe, Dino Kojić in Raul Florucz so se znašli v priložnostih, a je obramba Brava, na čelu z vratarjem Orbanićem, poskrbela, da je do odmora ostalo pri 1:1.