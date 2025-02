Bravo ostaja v zmagovalnem ritmu, tokrat je padlo Primorje

Bravo pod vodstvom Aleša Arnola še naprej dobro igra in drži stik z vrhom lestvice. Tokrat je gostil Primorje, ki je Šiškarje jeseni enkrat premagalo, enkrat pa proti njim izgubilo, in ga po preobratu premagal. Tako je niz neporaženosti podaljšal že na sedem tekem, točkovno pa se je izenačil z drugouvrščenim Mariborom ter tretjeuvrščenim Koprom. Izbranci Milana Anđelkovića, ki so po Olimpiji doživeli še drugi zaporedni poraz v Ljubljani, so za zdaj ostali na šestem mestu.

Ajdovci, ki so pogrešali kaznovana Ishaqa Rafiuja in Edvina Suljanovića, so prvi zagrozili v drugi minuti, ko je iz ugodnega položaja v kazenskem prostoru zgrešil Dušan Ignjatović. Tudi sicer so bili gosti nevarnejši, še nekajkrat prišli do zaključnih strelov, v 16. minuti pa tudi prišli do enajstmetrovke, ko je Christalino Atemona podrl Žana Beširja v kazenskem prostoru, minuto pozneje pa je z bele pike Mark Gulič dosegel svoj peti gol sezone.

V 31. minuti so prvič nevarneje zagrozili domači, ko je Gašper Trdin poskusil od daleč, Josip Posavec pa je s "parado" žogo odbil. Tri minute pozneje pa so Ljubljančani izenačili. Najprej je streljal Martin Pečar z leve strani, Posavec je žogo odbil predse, tam pa je že čakal Matej Poplatnik in zadel iz bližine.

V 39. minuti je imelo Primorje priložnost za novo vodstvo, vendar je Gulič po podaji z leve strani pred vrati zgrešil žogo po rahlem predhodnem dotiku Angea N'Guessana. Pet minut pozneje je na drugi strani spet udaril Poplatnik, ki je svoj tretji gol na zadnjih dveh tekmah (skupno peti v sezoni) spet dosegel iz bližine, z leve strani mu je podal Venuste Baboula.