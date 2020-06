Bravo ostaja vroč: po Olimpiji padla še Mura

Dejan Grabić resda tokrat ni imel na voljo kaznovanega Žana Trontlja, a to ni prav nič vplivalo na niz neporaženosti Brava. Ta je dobil že šesto tekmo zapovrstjo in je v letu 2020 kot edini še neporažen. Tokrat so Ljubljančani gostili neugodno Muro, ki pa je prekinila niz štirih zmag. Bravo se je še utrdil na šestem mestu, Mura, ki jo v sredo čaka finale pokala proti Nafti 1903, pa je ostala na četrtem.

Gledalci v Šiški v prvem polčasu niso videli zadetkov, spremljali pa so igro, v kateri je bila konkretnejša Mura. Domači igralci so v prvem polčasu zmogli vsega en resnejši strel, poskusil je Aljoša Matko, medtem ko so Sobočani imeli malce več poskusov, med katerimi velja omeniti tri. V 15. minuti je bil v ugodnem položaju in osamljen v kazenskem prostoru Kevin Žižek, ki pa ni unovčil podaje Luke Bobičancaz desne strani. V 33. minuti je Tomi Horvat sprožil od daleč, Igor Vekić pa je posredoval. V 44. minuti se je še enkrat v ospredju znašel Žižek, ki je z roba kazenskega prostora žogo poslal malce čez prečko.

V drugem polčasu še prečka Baturine

V 49. minuti je žogo po poskusu Sandra Ogrinca odbil Matko Obradović, v 57. minuti pa so Ljubljančani povedli. Svoj deseti gol sezone je dosegel Aljoša Matko, potem ko je na prvi vratnici preusmeril žogo v mrežo po kotu z desne strani, ki ga je izvedelAlmin Kurtović. Žoga se je sicer na koncu od Bobičanca odbila čez golovo črto. V 66. minuti je od daleč sprožil Kurtović, Obradović pa je bil na mestu. Minuto pozneje je Kai Cipot v ugodnem položaju žogo slabo zadel z glavo, precej bolje pa je v 68. minuti z glavo sprožil Roko Baturina, a je zatresel le vratnico Murinega gola. Mura je sicer imela pobudo v tem obdobju igre, a so domači zapirali vse dohode v nevarne cone in ohranili minimalno prednost. S tem so varovanci Dejana Grabića zabeležili novo lepo zmago, potem ko so nazadnje v Stožicah premagali mestne tekmece in vodilno ekipo prvenstva NK Olimpijo.