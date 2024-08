Bravo po preobratu do zmage v Murski Soboti

Po atraktivnem začetku tekme je v 10. minuti vratar gostov Matija Orbanić izpustil žogo iz rok, pri njem je bil Almin Kurtović, ki pa ga je Murin čuvaj mreže podrl, tako da je sledila enajstmetrovka. To je z nizkim in močnim strelom zanesljivo izvedel Amadej Maroša. Toda vodstvo je trajalo zgolj minuto. Gašper Jovan je z leve strani podal v osrčje kazenskega prostora, tam pa je imel Jakoslav Stanković dovolj časa, da je s strelom po tleh matiral Florijana Raduho. V 18. minuti so domači sicer dosegli nov zadetek, vendar je bila pred tem žoga že zunaj igrišča, tako da je Maroša ostal brez drugega zadetka. Zato pa je prvega dobil Matic Ivanšek v 22. minuti, ki je prodrl po desni strani v kazenski prostor in zadel ob bližnji vratnici za vodstvo Brava. Tega je še povečal Stanković v 26. minuti, po podaji Milana Tučića je žogo z dobrih desetih metrov poslal pod prečko. Do konca polčasa je imel Bravo še ogromno lepih priložnosti in držal nadzor nad tekmo, Mura, ki je sicer imela nekaj več žogo v posesti, je bila nevarnejše le še enkrat s strelom Matica Maruška od daleč.