Bravo po zmagi nad Domžalami prvi finalist slovenskega pokala

Ljubljančani so prvi finalisti pokalnega tekmovanja v sezoni 2021/22. V finalu, ki bo 11. maja v Celju, se bodo pomerili z zmagovalci četrtkove tekme med Koprom in Celjem.

Ljubljanska ekipa se je prvič prebila v veliki finale, potem ko je v drugem polčasu uprizorila prvovrsten preobrat in nadoknadila zaostanek dveh golov, zmagoviti zadetek pa je v četrti minuti sodnikovega podaljška dosegel Gregor Bajde. Izbranci domžalskega trenerja Dejana Đuranovića so na najboljši možni način odprli obračun v Šiški. V začetku tretje minute so v svoji prvi akciji na tekmi povedli z 1:0, po močnem in natančnem strelu z 20 metrov svojega ideologa igre Senijada Ibričića je bil nemočen domači vratar Matija Orbanič. Ljubljančane je prejeti gol v zgodnjem obdobju tekme tako rekoč presekal. Dolgo časa so potrebovali, da so strnili svoje vrste; prvo nevarnejšo akcijo so uprizorili v 19. minuti, po strelu Matije Kavčiča z 22 metrov pa se je izkazal gostujoči vratar Ajdin Mulalić.

Domžalčani so do konca polčasa prikazali zbrano in preudarno predstavo v obeh smereh igre. Goste so imeli ves čas pod nadzorom, ob tem so v 26. minuti povedli z 2:0. Po kotu z leve strani se je v domačem kazenskem prostoru ob pravem času na pravem mestu znašel branilec Tilen Klemenčič in z močnim strelom z glavo še drugič na tekmi zatresel mrežo vratarja Orbaniča. Varovanci domačega trenerja Dejana Grabića so odločno začeli drugo polovico tekmo. Po strelih Križana z glavo v 46. in Martina Kramariča v 55. minuti z roba kazenskega prostora se je izkazal Mulalić, ki je bil na pravem mestu tudi ob poskusu Gregorja Bajdeta v 63. minuti. Le minuto pred tem se je v imenitni priložnosti znašel tudi gostujoči napadalec Arnel Jakupović, a je slabo sprejel žogo in zapravil priložnost za 3:0.