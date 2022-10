Bravo ponižal Olimpijo, vodilni zmaji prejeli kar 6 golov

Prvi polčas ni napovedoval tako visokega izida, čeprav so domači po 47 minutah igre v prvem polčasu vodili 2:0. V 49. minuti je Martin Kramarič dosegel svoj drugi zadetek na tekmi in Bravovega tretjega na tekmi. Nato pa je sledilo usodno obdobje petih minut med 65. in 70. minuto, ko so zadeli Almin Kurtović (65.), znova Kramarič (69.) in Nsana Simon (73.). Tolažilno "nagrado" za goste je v 52. minuti dosegel domači igralec Stefan Milić.