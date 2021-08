Bravo premočan za Olimpijo

Prvih 20 minut ni postreglo s kakšnim posebnim razburjenjem, nekaj več konkretnosti pa so pokazali domači nogometaši, ki so v kazenskem prostoru gostov nekajkrat poskrbeli za malce več skrbi, toda pravega končnega strela ni bilo. V 22. minuti pa so izbranci Dejana Grabića le povedli. Žan Trontelj je izvedel kot z desne strani, žoga je priletela v osrčje kazenskega prostora, od koder jo je Sandi Ogrinec z volejem poslal pod prečko za 1:0.

Čeprav Bravo še vedno ni mogel računati na kaznovanega Gregorja Bajdeta , pa je ob obisku mestnega tekmeca zadržal niz neporaženosti. Še več, zeleno-belim someščanom je vzel mero in ga premagal, s čimer se je povzpel na drugo mesto na lestvici, kjer ima točko manj od Kopra in je izenačen z Mariborom. Znova dve tretjini tekme precej bleda Olimpija pa ostaja pri sedmih točkah (s tekmo manj).

Olimpija na drugi strani znova ni pokazala veliko povezane igre, prave priložnosti proti najboljši obrambi lige ni imela, zato pa jo je imel v 44. minuti znova Bravo, a je Loren Maružin na koncu žogo poslal čez gol. Že v drugi minuti nadaljevanja so gostitelji znova zadeli po prekinitvi. Trontelj je spet dobro izvedel kot z desne strani, sredi kazenskega prostora pa je visoko skočil Vanja Drkušić in z glavo povišal vodstvo Brava.

Pozneje sta dvakrat od daleč neuspešno streljala Ogrinec in Maružin, medtem ko Savo Milošević in njegovi izbranci kljub večji posesti žoge nikakor niso našli "protistrupa" za Bravo. V 70. minuti je pri slednjem tudi Martin Kramarič poskusil srečo s strelom od daleč, Nejc Vidmar pa je žogo ukrotil. V 72. minuti so po dolgem času do strela prišli tudi gosti, toda Mustafa Nukić, ki je poleti prišel prav iz Brava, je žogo poslal precej čez vrata. Natančnejši je bil v 80. minuti, toda sploh prvi nevarnejši strel Olimpije, ki je v teh trenutkih le kazala nekaj več kreacije v napadu, je obranil Igor Vekić.

Bravov vratar se je še bolj izkazal v 84. minuti, ko je poskusil Gal Kurež, brez težav pa je žogo ujel tudi po strelu z glavo Antonia Delamee Mlinarja v 90. minuti.