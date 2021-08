Bravo v izdihljajih nepredvidljive tekme do zmage

Bravo je tako po treh remijih prišel do zmage, Celjani pa imajo ob zmagi zdaj tri poraze. Domači trener Dejan Grabić je takoj po prihodu v klub v prvo enajsterico uvrstil Gregorja Bajdeta, ki je imel v uvodu tekme eno (pol)priložnost, a je ostalo pri začetnem izidu. Prav Bajde je malce pozneje naredil oster prekršek nad Mićom Kuzmanovićem, na katerega je startal s podplatom v gleženj. Celjski napadalec je moral zaradi poškodbe zapustiti igro, prav tako pa Bajde, ki je po pregledu z VAR dobil rdeči karton.

Celjani so z igralcem več pričakovano prevzeli pobudo, a niso bili posebej nevarni, v 29. minuti je sicer poskusil Tjaš Begić z roba kazenskega prostora, a je bil njegov strel šibak in malce premalo natančen. Tri minute pozneje pa so izbranci Agrona Šalje, danes v rdeči opravi, povedli, ko je na koncu v kazenskem prostoru do strela prišel Tamar Svetlin in matiral Igorja Vekića.

V 38. minuti pa so obetaven napad izpeljali Ljubljančani, ki ga je na koncu malce z leve strani kazenskega prostora končal Andraž Kirm, a je njegovo namero "prebral" Florijan Raduha. V 43. minuti je na drugi strani moral posredovati Vekić, ko je iz bližine streljal Žan Medved.