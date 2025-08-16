Bravo v izdihljajih tekme do velike točke v Ljudskem vrtu, zmaga Mure

Nogometaši Maribora in Brava Big Banga so se v 5. krogu Prve lige Telemach razšli z neodločnim izidom 3:3, medtem ko je Mura v Fazaneriji brez težav s 3:0 odpravila Domžale.

Strateg Maribora Tugberk Tanrivermis je pred tekmo govoril, da je ekipa naredila opazne korake naprej. Toda prvi polčas proti Bravu je kazal povsem nasprotno. A strokovni štab domačih je med polčasoma povlekel prave poteze, po katerih je sledil preobrat. Ta pa ni bil dovolj za prvo domačo zmago v sezoni. Maribor, ki je ta teden prav Bravu posodil obetavnega Nika Grlića, je zdaj pri osmih točkah, Bravo, ki je igral brez kaznovanega Gašperja Jovana ter še nekaterih z zdravstvenimi težavami, pa pri sedmih. Čeprav je v Ljudski vrt prišel nekoliko oslabljen, je bil Bravo, ki je pred kratkim Celju prodal izkušenega napadalca Mateja Poplatnika, tisti, ki je konkretneje začel tekmo, si priigral nekaj strelov, ki pa niso bili dovolj dobri za spremembo izida. Maribor pa je na drugi strani imel v 13. minuti na voljo prosti strel z roba kazenskega prostora, streljal je Benjamin Tetteh, a le za malo zgrešil cilj.

Mariborčani so imeli zmago že v žepu, a so z dvema napakama dopustili nogometašem ljubljanskega Brava, da nenadejano osvojijo veliko točko sredi Ljudskega vrta. FOTO: NK Maribor icon-expand

Natančnejši pa je bil vezist Brava Sandi Nuhanović, ki je z nizkim strelom z 18 metrov premagal Ažbeta Juga za 1:0. Pozneje je domača zasedba le izvedla nekaj obetavnejših napadov, a brez pravega zaključka. A nevarnejši je bil strel z roba kazenskega prostora Martina Pečarja na drugi strani v 44. minuti, ko je žogo poslal za kak meter mimo vrat. Žvižgi domačega občinstva ob koncu prvega polčasa so bili dovolj pomenljivi, domači strateg je zato že na začetku drugega polčasa opravil tri menjave in spremenil igralni sistem, Tetehu se je v konici napad pridružil Orphe Mbina. Prav ta je takoj nevarno meril z glavo, drugi rezervist Eric Taylor pa je v 48. minuti razveselil domače navijače, ko se je odločil za strel s približno 25 metrov in zadel v malo mrežico Bravovih vrat. Spremembe so znova obrodile sadove v 52. minuti, ko je po podaji Mbine kar precej z desne strani v nasprotni kot vrat gostov zadel Tetteh za preobrat in 2:1.

V 59. minuti so bili vijolični, tokrat sicer v črni opravi, spet nevarni, ko je Uroš Likar moral posredovati po poskusu Čedomirja Bumbića, Omar Rekik pa je malce zatem odločilno posredoval ob Venustu Baboulaju v nevarni akciji Brava. Domači vratar pa je moral posredovati v 65. minuti po močnem strelu Jakoslava Stankovića z roba kazenskega prostora, pet minut pozneje pa je moral braniti tudi gostujoči čuvaj mreže po strelu Mbine močno z leve strani ter tudi po udarcu neposredno iz kota. Beno Selan je malce zatem s strelom z glavo zgrešil mariborska vrata, Tetteh pa je v 79. minuti povišal na 3:1, ko je iz bližine unovčil podajo Bumbića z leve strani. Ko se je zdelo, da je tekma odločena, pa so si domači privoščili nekaj usodnih napak. Bravo je v 87. minuti po Bumbićevem igranju z roko zmanjšal zaostanek z bele pike, ko je zadel Baboula, v 94. minuti pa je mladi Rok Kopatin dosegel svoj prvenec v prvi ligi za končnih 3:3, ko je iz bližine izkoristil slabo izbijanje.

Mura doma gladko premagala Domžalčane

V Fazaneriji sta se srečali ekipi, ki v tej sezoni še nista vpisali zmage. Tokrat pa je okrepljena domača zasedba, v zadnjih dneh so prišli še Roman Pasevič, Žan Flis in stari ljubljenec soboškega občinstva Luka Bobičanec, prevladovala večino tekme in povsem zasluženo prejšnji točki na lestvici dodala še tri. Domžale pa so doživele še peti poraz. Mura, ki je zmagala prvič po marcu oziroma po 14 tekmah, je odločno začela tekmo, v osmi minuti pa tudi povedla. Gol je dosegel prav povratnik v Mursko Soboto s številko osem Bobičanec, ki je zadel s približno desetih metrov z volejem. Tudi v nadaljevanju je bila domača vrsta konkretnejša z več streli, več koti, iz enega od teh je bila spet tudi nevarna v 30. minuti, ko je Faad Sana z volejem meril le malce premalo natančno. Malo zatem je Dario Vizinger v ugodnem položaju slabo zadel žogo, šele v 38. minuti so prvič nevarneje streljali Domžalčani, vendar je bil Luka Mlakar nenatančen z glavo.

Luka Bobičanec se je na najboljši mogoči način vrnil v dres Mure. FOTO: NŠ Mura icon-expand

Mura je v uvodu drugega polčasa podvojila prednost, ko je Vizinger prišel do strela s 14 metrov in žogo poslal pod prečko za 2:0. Isti igralec je nevarno meril še v 58. minuti, a zadel le zunanji del mreže. Žanu Petroviču je zatem strel obranil Benjamin Matičič. Pozneje se je dogajanje kar malce umirilo, izbranci domačega stratega Ivana Kurtušića so kar dobro nadzorovali potek tekme in v 92. minuti je še eden od novincev, Pasević, postavil končni izid, ko je dovolj dobro meril s 15 metrov. Prva liga Telemach, 5. krog, izida sobotnih tekem:

Mura - Domžale 3:0 (1:0) Maribor - Bravo Big Bang 3:3 (0:1)