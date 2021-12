Bravo v meglenih Stožicah ugnal zasedbo Aluminija

Nogometaši Brava so po štirih zaporednih porazih proti Domžalam, Mariboru, Kopru in Radomljam le prišli do domače zmage. Na tekmi, ki v megli ni ponudila veliko zanimivih dogodkov, so premagali Aluminij, potem ko so med 65. in 68. minuto izkoristili dve od sicer redkih priložnosti. Bravo je tako v preteklosti neugodnega tekmeca, ki v Ljubljani sploh še ni izgubil, premagal že drugič v sezoni.