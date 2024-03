Bravo proti Muri do tretjega mesta, boj za obstanek dobil novo dimenzijo

V zaključku tekme, ko je Mura razkrila vse svoje karte in šla v napad po točko, je imel Bravo niz stoodstotnih priložnosti za potrditev zmage. Dve je zapravil Martin Pečar , Poplatnik in Jakov Gurlica pa sta zadela okvir vrat.

Sobočani so po izenačenju še bolj odločno krenili v napad - Niko Kasalo je v 68. minuti z roba kazenskega prostora streljal naravnost v vratarja gostov, tako da je imel Bravo več prostora za protinapade in v 70. minuti je enega od prvih izkoristil Matej Poplatnik .

Izbranci domačega stratega Antona Žlogarja so v nadaljevanje krenili bolj ambiciozno in bili za to v 63. minuti tudi nagrajeni. Sandi Nuhanović je z natančno odmerjenim strelom dosegel prvenec v dresu Mure.

Bravo Kostel je zasluženo prišel do zmage, saj je bil že v prvem polčasu bolj podjeten in nevaren. V 29. minuti je terensko premoč kronal z zadetkom, ki je bil plod dobrega preigravanja Gašperja Trdina ter dvojne podaje z Viktorjem Gidadom . Trdina je žogo elegantno spravil mimo vratarja Florijana Raduhe.

V uvodni tekmi 26. kroga Prve lige Telemach je Bravo vpisal sedmo točko v treh dvobojih z Muro v tej sezoni. Po neodločenem izidu jeseni v Murski Soboti in zmagi doma v začetku decembra je tokrat Muro premagal z 2:1. Razlika bi bila lahko tudi višja, a so Ljubljančani v zaključku tekme kar tekmovali, kdo bo zapravil lepšo zaključno žogo.

Rogaška še naprej hit spomladanskega dela

Nogometaši Rogaške nadaljujejo uspešen niz. Na zadnjih šestih prvenstvenih tekmah so še petič ostali neporaženi, v Kidričevem so zabeležili četrto zmago, s katero so splezali na osmo mesto prvenstvene razpredelnice. Na njej so prehiteli prav Aluminij, ki ima isto število točk, a za odtenek slabšo razliko med danimi in prejetimi goli.

Rogačani, ki so si zmago zaslužili, saj so bili boljši tudi v vseh pomembnejših statističnih elementih, so uspešnejši tudi v medsebojnih tekmah sezone, na gostovanju so Aluminij premagali drugič (Aluminij je zmagal v Rogaški Slatini).

Prvi polčas je minil brez izrazite priložnosti. Rogaška je bila agresivnejša, domačim kradla žoge že na njihovi polovici, a je bila v napadalnih akcijah "nekonkretna", manjkala je zadnja podaja. Njeni igralci so nekajkrat prišli v kazenski prostor tekmeca, a se zapletali oziroma izbirali napačne odločitve. Prvi strel na tekmi je šele v 21. minuti sprožil Oliver Kregar, toda njegov poskus ni predstavljal večje nevarnosti za domačega vratarja Lana Jovanovića, ki je dobil žogo v naročje.

Aluminij se je nekoliko prebudil šele ob koncu prvega polčasa. V 37. minuti je po prostem strelu z glavo poskušal Mario Šubarić, še najlepšo priložnost prvega dela pa je zapravil Gašper Jovan, ki mu je v 40. minuti strel blokiral Nikša Vujčić.

Gosti so tudi v drugem delu prevzeli pobudo, več poskušali s streli, ki pa vsaj v uvodu niso našli poti do mreže. So pa v 55. minuti ponudili priložnost napadalcu Aluminija Gambijcu Bambi Sussu, ki je slabo streljal, še slabše je le nekaj trenutkov pozneje svojo strelsko znanje predstavil njegov soigralec Tom Kljun.

V 73. minuti je bila blizu vodstva Rogaška. Patrik Mijić se je nepričakovano z desne strani odločil za strel, Jovanović ni najbolj posrečeno posredoval, žogo odbil, a je v mrežo ni uspelo poslati ne Kregarju ne Alenu Korošcu.

Zato pa so bili gosti bolj zadovoljni dobri dve minuti pozneje. Po protinapadu je Korošec z leve strani poslal lepo podajo na drugo vratnico, kjer je Galu Kurežu ni bilo težko potisniti v mrežo. Do konca tekme bi gosti lahko še povišali vodstvo, imeli so nekaj priložnosti, edino pravo za domače pa je zamudil Jovan.