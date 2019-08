Bravo z enajstih metrov do zmage nad Triglavom, tekmo zaznamovali štirje rdeči kartoni

Prav Ožbej Kuharje bil s svojim nespametnim posredovanjem pred golom, ko je povlekel Alena Krcića, glavni krivec za poraz Kranjčanov, saj je s prekrškom zakrivil še enajstmetrovko, s katero so si domači zagotovili drugo prvenstveno zmago.

Tekma

V zaključku tekme je sodnik Alen Borošak pokazal še dva rdeča kartona, pri domačih je moral predčasno v slačilnico Mitja Križan, tretjo izključitev pri gostih pa si je prislužil tudi Marko Gajič.

Da se je v Šiški začelo dogajati kaj zanimivega, so morali gledalci čakati na zadnji del prvega polčasa. Pred tem je imel Bravo terensko premoč na igrišču, tudi večkrat poskušal s streli, ki pa niso našli poti v mrežo, ali so jih gostujoči igralci blokirali, ali pa je bil na pravem mestu vratar Jalen Arko.

V 32. minuti se je v ugodnem položaju za strel znašel Aljoša Matko, a zadel le Verona Šaljo, minuto pozneje je bil Mustafa Nukićprekratek po podaji z desne strani, v 35. minuti pa je zadišalo po zadetku Ljubljančanov. Andraž Kirm je lepo izvedel prosti strel, toda Arka je rešila vratnica.

Šest minut pred koncem prvega dela pa bi zgrešene priložnosti gostiteljev Gorenjci, ki so bili dotlej le dvakrat nekoliko bolj nevarni s streli od daleč, lahko kaznovali. V protinapadu je David Tijanić žogo popeljal od sredine igrišča, prišel do priložnosti za strel, a se je odločil za podajo Luki Majcnu, toda v obrambo se je še pravočasno vrnil Jaka Ihbeisheh in žogo pred kranjskim napadalcem poslal v kot.

Kranjčani so si svojo usodo zapečatili na začetku drugega dela, ko so na ekspresen način izgubili dva igralca. Najprej jeArh Česen dobil drugi rumeni karton, nato pa je Kuhar storil prekršek za enajstmetrovko, ki jo je uspešno izvedel Ovbokha Agboyi.

Z dvema igralcema manj so se Kranjčani v glavnem branili, pri tem pa so bili za razliko od prejšnje tekme, ko jim je Celje nasulo šest golov, uspešni, saj tekmecem posebej lepe priložnosti niso dopustili. Enkrat so po zaslugi odličnega preigravanja Tijanića celo prišli v kazenski prostor, a je njihov zvezni igralec padel. Zahtevali so enajstmetrovko, vendar je niso dobili.

Bravo- Triglav Kranj 1:0 (0:0)

Agboyi 60./11-m