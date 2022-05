Bravo z golom Bajdeta do zmage v Sežani

Nogometaši Tabora že pred tekmo niso imeli možnosti, da bi si zagotovili osmo mesto in s tem neposreden obstanek v ligi, iskali pa so vsaj točko, ki bi jim dokončno zagotovila dodatne kvalifikacije. A proti Bravu, ki so ga letos dvakrat že premagali, toda obakrat v Ljubljani, te niso osvojili, tako da bodo vsaj še nekaj ur, do tekme Maribora in Aluminija, trepetali.

Varovanci Dušana Kosića so imeli večji del tekme terensko premoč, a so izvedli zelo malo nevarnih napadov. Na sredini igrišča jim jim je manjkalo domišljije, zvezni igralci napadalcem niso omogočili veliko priložnosti. Tudi Ljubljančani niso blesteli, a so znali izkoristiti praktično edino neodločnost sežanske obrambe in z golom Gregorja Bajdeta prišli do zmage.

Sežanci so tekmo začeli napadalno, Rodrigue Bongongui je imel po podaji Vida Kodermana v 11. minuti priložnost, da jih tudi popelje v vodstvo, a je žoga po njegovem strelu zletela mimo leve vratnice. Edini gol je padel v 29. minuti, ko je Mark Spanring z leve strani podal žogo v sredino Bajdetu, ki je bil s hrbtom obrnjen proti golu, vendar je žogo dobro sprejel, se obrnil ter s strelom v nasprotni kot premagal vratarja Jana Koprivca.

Štiri minute pozneje bi Ljubljančani lahko povišali vodstvo, Leon Sever je dobro izvedel prosti strel, Koprivec je žogo odbil, vendar le do Matije Kavčiča, katerega poskus pa je sežanski vratar spet ubranil.