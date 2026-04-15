Nogomet

Celje doma z lahkoto odpravilo nenevarno Olimpijo

Ljubljana, 15. 04. 2026 18.41 pred 13 dnevi 4 min branja 2

Avtor:
STA
Celje vs Olimpija

Nogometaši Celja so v 30. krogu prve slovenske lige premagali Olimpijo z 2:0. Celjani so dobro formo zadnjega obdobja potrdili še z zmago proti Olimpiji. Ta je bila za izbrance Vitorja Campelosa peta zaporedna, obenem pa jih je pripeljala tik pred potrditev državnega naslova. Pred drugouvrščenim Koprom imajo 13 točk prednosti, kar pomeni, da lahko že konec tedna - s porazom Kopra in/ali zmago v Murski Soboti - potrdijo svojo tretjo zvezdico.

Olimpijo pa do konca sezone čaka še ogorčen boj za drugo in tretje mesto, ki bosta še vodili v evropska tekmovanja. Za drugim zaostaja za šest, za tretjim pa za točko. Celjani so imeli prvo lepo priložnost v osmi minuti, ko je Nikita Josifov žogo nekoliko z leve strani kazenskega prostora že poslal mimo Matevža Vidovška, a zadel vratnico. Pozneje je tudi Olimpija prišla do treh strelov, ki pa niso bili posebej nevarni.

Nevarnejši je bil poskus Maria Kvesića od daleč v 21. minuti, vendar je ljubljanski vratar Vidovšek dobro reagiral. Pet minut pozneje je Armandas Kučys po novi obetavni akciji zadel le zunanji del mreže ljubljanskih vrat, Milot Avdyli pa je v 36. minuti po novi podaji razpoloženega Kvesića spet poskrbel za precej Vidovškovega dela.

V 40. minuti pa so gostitelji prišli do zasluženega vodstva. Svit Sešlar in Kučys sta izvedla dvojno podajo, litovski napadalec pa je nato z roba kazenskega prostora z nizkim strelom zadel za 1:0. Alex Blanco je v drugem polčasu kot prvi poskusil srečo, vendar grešil celjska vrata, že v nasprotnem napadu pa so Celjani v 49. minuti izpeljali imenitno akcijo za podvojitev prednosti. Juanjo Nieto je podal nizko podajo v globino v kazenski prostor, tam je Sešlar s peto žogo oddal do vtekajočega Josifova, ta pa je nato zadel za 2:0.

V 51. je Kučys s strelom od daleč zadel še vratnico ljubljanskih vrat, pozneje pa so domačini držali žogo in na videz brez težav nadzorovali dogajanje. Kučys je še enkrat poskusil v 60. minuti, malce za njim še Avdyli, nato dvakrat Damjan Vuklišević, izid pa je ostal nespremenjen.

V 69. minuti je Dino Kojić poskusil od daleč na drugi strani, toda tudi on za več kot meter zgrešil cilj, Diga pa je po nekaj odločnejših minutah gostov zadel vratnico iz bližine malce z desne strani. Domači pa so hitro spet uveljavili svojo igro in do konca tekmecem niso dopustili ničesar več. Ob koncu je bilo nekaj živčnosti, zaradi katere je predčasno tekmo končal Vuklišević.

Bravo - Primorje
Bravo - Primorje
FOTO: NK Bravo

Bravo doma po preobratu boljši od Primorja

Čeprav so Šiškarji nekoliko bolje začeli, pa so Ajdovci povedli v 12. minuti po lepo izpeljani akciji. Po dvojni podaji z Rogerjem Murillom je Elian Demirović ob precej statični obrambi Brava prišel približno do 12 metrov od gola in z nizkim strelom ukanil Uroša Likarja. V 22. minuti so imeli tudi Ljubljančani izvrstno priložnost za izenačenje, ko je iz bližine streljal Nathan Monzango, ajdovski vratar Patrik Mohorović pa se je izkazal s pravočasnim posredovanjem. Slednji je bil na mestu tudi v 35. minuti po poskusu Divina Omoregia kar precej z desne strani kazenskega prostora.

Domači strateg Aleš Arnol je za drugi polčas vpoklical svoja standardna krilna igralca Venusta Baboulaja in Jakoslava Stankovića, Bravo pa je imel v 51. minuti prvo priložnost v drugem polčasu, vendar je Martin Pečar meril malce previsoko s 15 metrov. Je pa Pečar v 55. minuti prispeval podajo za zadetek Brava, a tudi ta ni obveljal, saj so sodniki dosodili igranje z roko. Fallou Faye je namreč žogo zadel z glavo, a jo poslal v svojo roko, od nje pa se je odbila v mrežo.

Bravo je imel terensko pobudo, igralci Tončija Žlogarja pa so se bolj ali manj branili. Če so dotlej obrambne naloge opravljali solidno, pa se pri tem niso izkazali v 72. minuti. Luka Lukanić je namreč poslal žogo z desne strani pred vrata, kjer so se branilci Primorja in vratar zgolj gledali, tako da je Gašper Jovan povsem neoviran prišel do žoge in jo iz bližine poslal v mrežo za 1:1.

Takoj zatem se je Ajdovcem na drugi strani ponudila lepa priložnost za novo vodstvo, ko je od obrambe pozabljen Nik Jermol streljal v osrčju kazenskega prostora, a tega ni izvedel najbolje. Takoj zatem sta streljala še Sandro Jovanović in znova Jermol, a je ostalo pri 1:1.

Zato pa je v 79. minuti Bravo povedel, ko je Kenan Toibibou s 15 metrov žogo poslal proti mreži, Mohorović pa je bil prekratek, tako da je končala v mreži. Dve minuti pozneje je še Admir Bristrić prišel pred vratarja Primorja, a zadel vratnico. Na svoji desni je sicer imel povsem odprtega Baboulaja pred praznimi vrati. Bristrić je imel takoj zatem še eno veliko priložnost, ko je bil Mohorović na mestu, na drugi strani pa je dvoboj ena na ena med Likarjem in Markom Guličem dobil domači vratar.

Izidi prve slovenske lige, 15. april:

Bravo - Primorje 2:1 (0:1)

Celje - Olimpija 2:0 (1:0)

Šumsko voče
16. 04. 2026 17.57
Tretjo zvezdico.haha res kvaliteten klub😃😄😄
Definbahija
15. 04. 2026 19.44
Kakšne PRovce ma Primorje da niti ne vedo kdo je zmagal 🤣 na njihovi strani so napisali 1:2.... Torej Primorje naj bi zmagalo
