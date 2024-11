Bravo z zmago v Domžalah odprl 17. krog

Nogometaši Brava so v 17. krogu slovenske prve lige v gosteh premagali Domžale s 3:2. Ljubljančani so v Domžalah dosegli osmo zmago, po njej pa zadržali peto mesto v elitnem domačem ligaškem tekmovanju. Gostitelji so po dvanajstem porazu še naprej v "nevarnem območju", po nepopolnem krogu imajo točko več od zadnjeuvrščenih Lendavčanov, ki bodo v nedeljo gostili Celjane.

Šiškarji so sanjsko odprli obračun v Domžalah in že prvo akcijo kronali z golom. Milan Tučić je po globinski podaji Jakoslava Stankovića lepo prodrl po levi strani in poslal uporaben predložek v osrčje domačega kazenskega prostora, ob pravem času na pravem mestu pa je bil Matic Ivanšek, ki je žogo spravil za hrbet domačega vratarja Roka Vodiška. Domžalčani so po hitro prejetem golu imeli jalovo premoč. Prvo resno akcijo so uprizorili v 15. minuti, po močnem in natančnem strelu Danijela Šturma z 20 metrov pa se je izkazal gostujoči vratar Matija Orbanić. Izbranci domačega trenerja Dejana Dončića so nevarno zagrozili tudi v 26. minuti. Večino dela je opravil Luka Kambič, ki je lepo prodrl po levi strani in podal do Maria Krstovskega, izenačujoči zadetek pa je po dobri obrambi preprečil Orbanić. Tri minute kasneje so zagrozili tudi Ljubljančani, strel Martina Pečarja pa je brez težav ubranil Vodišek.

Rok Vodišek FOTO: Damjan Žibert icon-expand

V končnici prvega polčasa so Šiškarji dosegli še dva gola. Po bliskovitem in kombiniranem nasprotnem napadu so domači nogometaši najprej blokirali strel Gašperja Jovana, odbito žogo pa je v mrežo pospravil Pečar. V izdihljajih so gosti povedli s 3:0, po kombinaciji Pečarja in Stankovića se je v imenitni priložnosti znašel Tučić in z natančnim strelom ukanil Vodiška.

Domžalčani so v drugem polčasu popravili slab vtis iz prvega dela tekme. V 50. minuti so izpeljali prvo obetavno akcijo, strel Krstovskega pa je pravočasno blokiral Nemanja Jakšić. Deset minut kasneje so dosegli prvi gol na tekmi. Po kombinirani akciji in lucidni podaji Luke Dovžana Karahodžića s peto je z močnim in natančnim strelom Orbanića ukanil komaj 17-letni Rene Hrvatin. Le sedem minut kasneje so znižali na 2:3, po podaji Nicka Perca je z močnim in natančnim strelom z 12 metrov zadel Šturm. V zadnjem delu tekme so se varovanci gostujočega trenerja Aleša Arnola le zbrali. Gašper Trdin in Victor Gidado sta se med 75. in 77. minuto znašla v lepi priložnosti za povišanje vodstva. Domžalčani so v končnici tekme imeli premoč, na koncu pa je ostalo pri tesni zmagi Šiškarjev s 3:2.

Domžalska ekipa bo v zadnjem krogu jesenskega dela gostovala v Celju, ljubljanska pa bo gostila Olimpijo. Obe tekmi bosta 7. decembra. Izidi 17. kroga nogometne prve lige: Domžale - Bravo 2:3 (0:3) Koper - Maribor Primorje - Mura Nafta 1903 - Celje Olimpija - Kalcer Radomlje