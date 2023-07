Bravo zlahka, Domžale po velikem preobratu do prvih zmag v novi sezoni

Nogometaši Domžal so v uvodnem krogu Prve lige Telemach v gosteh premagali Muro s 3:2 (1:2). Nogometaši Brava pa sov Ljubljani premagali Rogaško z 2:0 (1:0).

Bravo in lanski zmagovalec druge lige Rogaška sta se prvič v zgodovini pomerila v prvoligaški konkurenci, Ljubljančani pa so nadaljevali tradicijo zmag na medsebojnih tekmah iz druge lige. Pot do uspeha so si utrli že na začetku, po vodstvu v prvi minuti pa brez posebnih težav nadzorovali potek tekme, ki ni imela veliko priložnosti. Rogaška se je po dolgih letih vrnila v domačo elitno konkurenco, že po 24 sekundah pa prejela zadetek. Luka Štor se je po podaji Matije Kavčiča pretihotapil za obrambo, stekel proti vratarju, ko pa ga je dohitel branilec, pa ne sicer posebej prepričljivo streljal, a je žoga vratarju Viceju Baždariću med nogama ušla v mrežo.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

V 11. minuti so imeli Šiškarji še eno lepo priložnost, Matej Poplatnik je lepo akcijo dobro zaključil, vendar mu je veselje preprečila prečka. Gosti, ki so sicer prevzeli pobudo na igrišču, so si prvo priložnost pripravili v 25. minuti, ko je Žan Benedičič poskušal s peto premagati vratarja, toda tega ni storil posebej spretno. Do konca polčasa so s streli zagrozili še Benedičič, Nejc Gradišar ter Antonio Majcenić, a vratar Matija Orbanić se ni pustil premagati. Benedičič je s strelom od daleč poskušal tudi v 53. minuti, tako kot v prvem polčasu ni bil natančen. Deset minut pozneje se pred vrati ni najbolje znašel Poplatnik, ki pa je v 72. minuti vendarle prišel do zadetka, potem ko je z glavo izkoristil predložek Kavčiča, ki je bil tako asistent pri obeh golih Brava. Do konca tekme so imeli gosti terensko premoč, tudi nekaj pol priložnosti, izid pa se ni spremenil. Domžale do preobrata v 94. minuti Domžalčani so v začetku tega tedna doživeli hud spodrsljaj na mednarodni sceni in se po skupnem porazu proti malteškemu Balzanu poslovili od konferenčne lige že v prvem kvalifikacijskem krogu. Na uvodnem obračunu v Prvi ligi Telemach v sezoni 2023/24 so se svojim privržencem nekoliko oddolžili za hitro slovo od Evrope in po zaostanku z 0:2 na koncu na Fazaneriji zmagali s 3:2. V Prekmurju so si po uvodnem tipanju prvo priložnost priigrali domači nogometaši. V osmi minuti je Amadej Maroša sprožil močan strel z 18 metrov, z dobrim posredovanjem pa se je izkazal domžalski vratar Gašperja Tratnik. Le tri minute kasneje so gostitelji izpeljali novo akcijo in jo tudi kronali z golom. Po kombinirani akciji in "prefinjeni podaji" Maroše z desne strani je Dardan Shabanhaxhaj z natančnim in močnim strelom z glavo premagal nemočnega Tratnika. V 14. minuti so prvič nevarno zagrozili Domžalčani, po prodoru Danijela Šturma z desne strani pa je Edin Julardžija slabo zadel žogo in velika priložnost je šla po zlu.

icon-expand Andrej Đurić, NK Domžale FOTO: NK Domžale