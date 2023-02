Brez golov v Šiški

Bravo in Mura dvoboja 24. kroga nista pričakala v zavidljivi formi. Bravo je bil brez zmage na sedmih, Mura pa na šestih zaporednih tekmah. Negativni niz sta obe ekipi po remiju brez zadetkov še podaljšali, na lestvici pa ostali ne prvih dveh mestih v spodnjem domu lestvice. Mura je šesta s 34 točkami, Bravo ima na sedmem mestu 11 točk manj ter za pet točk beži Kalcerju iz Radomelj. Že v tretji minuti je od daleč zapretil Martin Kramarič , a je njegov poskus s 30 m sijajno, s konicami prstov, obranil Klemen Mihelak . Na drugi strani je bil štiri minute kasneje z okoli 25 m precej bolj nenatančen Matic Maruško . Domači so imeli nekoliko več od igre in lepše priložnosti, povedli pa bi lahko v 21. minuti. Takrat se je po podaji Kramariča sam pred vrati znašel Almin Kurtović , toda z levico z okoli 15 m streljal slabo, Mihelak pa je žogo odbil. Vratar Mure je moral odločilno posredovati tudi sedem minut kasneje, ko je po levi strani prodrl Denis Bušnja ter podal v sredino, kjer je čakal David Flakus Bosilj .

V 39. minuti je bilo nevarno pred vrati Ljubljančanov. Po kotu je do strela prišel Kai Cipot, a je obranil Matija Orbanić. V nadaljevanju akcije pa se je domači čuvaj mreže izkazal še po strelu Nikole Petkovića. V 45. minuti je po kotu in odbiti žogi od daleč sprožil Bušnja, veliko težav pa je imel ob tem Mihelak. Mihelak je prvi ogrel dlani tudi v drugem polčasu, ko je v 51. minuti od daleč znova poskusil Bušnja. Ta je bil nevaren tudi v 54. minuti, a je njegov strel tokrat z levico za dobrega pol metra zgrešil cilj. Veliko nesreče so imeli domači v 57. minuti. Po prodoru po levi strani je po podaji v sredino do strela z levico najprej prišel Kramarič in zadel desno vratnico vrat vratarja Mihelaka, odbito žogo pa je v levo vratnico nato poslal še Flakus Bosilj. Minuto kasneje je od daleč poskusil še Gašper Trdin, a je bil Mihelak na mestu.

Mura je nato le vzpostavila ravnotežje v Šiški, priložnosti pa so bile vse redkejše. S škarjicami je po podaji iz kota precej zgrešil Mirlind Daku v 78. minuti, tudi strel Petkovića v 86. minuti pa ni ogrozil Orbanićevih vrat in ostalo je pri remiju brez zadetkov.

Nogometaši Brava bodo v naslednjem krogu v nedeljo, 5. marca, gostovali v Sežani, Muro pa isti dan čaka domači obračun z Mariborom.



Izid:

Bravo - Mura 0:0